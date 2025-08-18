Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

Venemaal tõusid bensiini hulgihinnad ajalooliselt kõrgele tasemel peale seda, kui Ukraina droonirünnakute laine sundis vähemalt kolme suurt rafineerimistehast oma tootmist peatama, vahendas The Kyiv Independent Moscow Times'is avaldatud artiklit.

Venemaa sõltub suuresti naftaekspordist, et rahastada oma täiemahulist sõda Ukraina vastu. Ukraina väed on üha enam sihtinud Venemaa energiarajatisi, mis varustavad Vene sõjaväge kütusega ja toodavad tulu Kremlile.

Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil ulatus Ai-92 bensiini hind 71 500 rublani (761 eurot) tonni kohta, samas kui Ai-95 hind tõusis 80 430 rublani (856 eurot) tonni kohta. Hinnad tõusid ühe päevaga kuni 2,2 protsenti ning on 2025. aasta algusest hüppeliselt tõusnud vastavalt 38 protsenti ja 49 protsenti.

Augusti algusest on Ukraina droonid tabanud mitmeid rafineerimistehaseid, sealhulgas Rosnefti tehaseid Novokuibõševskis ja Saratovis. Samuti Lukoili Volgogradi rafineerimistehast, mis on Lõuna-Venemaa suurim ja üks riigi suurim tehas.

Okupeeritud Krimmis ja Taga-Baikali osades on Ai-95 bensiin väidetavalt enamikust tanklatest kadunud või müüakse seda ettevõtetele ainult kupongidega, teatasid kohalikud.

Venemaa energeetikaministeerium teatas, et olukord on kontrolli all ja väidetavalt siseriiklikud tarned suurenevad ning logistilisi probleeme ei täheldata.

Ukraina sõjavägi teatas 15. augustil, et nende pikamaarünnakud 2025. aastal on põhjustanud kahju 4,11 protsendile Venemaa aastasest SKP-st ehk umbes 74,1 miljardit dollarit. Nafta rafineerimistehased on olnud kõige levinumad sihtmärgid, moodustades 42 protsenti 2025. aasta rünnakutest.

Hiljuti ründasid Ukraina väed Venemaa sadamat Astrahani oblastis, mis on Iraani toodetud Shaheed droonide keskus. Samuti rafineerimistehaseid Volgogradis, Saratovis ja Sõzranis.