X!

Soomaa loomapidajad on hädas huntidega

Eesti
Hunt.
Hunt. Autor/allikas: Alison Day/Flickr (CC BY-ND 2.0)
Eesti

Soomaa hundid on alates möödunud suvest maha murdnud umbes 100 lihaveise vasikat. Kümmekond talu tegid pöördumise keskkonnaametisse, sest ükski ettevaatusabinõu probleemi ei lahenda ning loomapidajad peavad vajalikuks rohkemate huntide küttimist.

Pärnu ja Viljandi maakondade piirialadele jääval Soomaal on Sandra külas loomapidajad kimpus huntidega, kes lihaveise vasikaid maha murravad.

"Kui ta 200 ammest paar tükki ära võtab, see ei ole hullu, aga täna on olukord juba selline, et ta on söönud ära juba pea 90 vasikat," sõnas loomapidaja Tiit Soa.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna sõnul on Soomaal raske olukord.

"Soomaal me räägime tegelikult äärmiselt suurtest karjatamise aladest poollooduslikel maastikel ja need veised on küll piiratud, aga enamasti on nad piiratud üheliinilise elektrikarjusega ja pahatihti on see üheliiniline elektrikarjus ka otse vastu metsa. Nii et sisuliselt hunt läheb sealt elektrikarjuse alt läbi."

Varasematel aastatel ei ole selliseid probleeme ette tulnud, hundid on läinud julgemaks ja näljasemaks.

"Tal ei ole süüa lihtsalt, et kui tal oleks metsas piisavalt toitu, siis ta ei tuleks. Aga ta on näljas ja see põhjus ongi, et ta otsib toidupoolist sealt, kust ta selle lihtsamalt kätte saab," nentis Tiit Soa.

Tanel Türna sõnul on kitsede arvukus langenud, sest neid kimbutavad erinevad haigused ja kiskjate arvu tõus. Samuti on langenud põtrade arvukus ning seega jahivad hundid lihtsamat saaki, milleks ongi lihaveise vasikad.

Soa arvates on vaja hunte rohkem küttida, et olukord taas normaliseeruks.

"Ega seal muud lahendust ei ole, see arvukus on vaja kontrolli alla saada. Siiamaani ei ole seda probleemi olnud, see probleem hakkas eelmine aasta," kinnitas Soa.

Tanel Türna sõnul peab Soomaal hunte kohtlema kui rahvuspargi osa, keda peab samuti kaitsma.

"Soomaa rahvuspargi üks kaitse eesmärkidest on kindlasti looduslik loomastik, nendel iidsetel loodusmaastikel, kelleks üks on ka hunt. Nii et ongi vastuolu, me ühelt poolt me üritame riigina kaitsta neid poollooduslikke kooslusi ja teiselt poolt seal elavat hunti," ütles Türna.

Huntide tõrjumiseks on erinevaid võimalusi, aga paljud tavalised meetodid Soomaal, selle maastiku eripärade tõttu, ei tööta.

"On võimalik näiteks kasutada erinevaid helilisi tõkkeid, valgustõrje meetodeid, pauguteid, on võimalik tagada üsna tihe inimeste liikumine piirkonnas. Oleme arutanud ka koerte võimalust, mis Soomaa alasid ja inimeste liikumist arvestades on pigem väga keeruline," lausus Türna.

Tiit Soa ütles, et tal on plaanis ehitada karjale varjualus vanasse lauta, aga see ei pruugi ka töötada, sest hundid on läinud julgeks ja tõenäoliselt tuleb oodata huntide arvukuse langust.

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:52

ERR Washingtonis: Trump alustas Putini ja Zelenski kohtumise korraldamist

06:52

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Kase, Lippus, Jašin

06:31

Soomaa loomapidajad on hädas huntidega

06:12

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

04:59

Laane viib tervisekassa nõukogu ette kriisist väljumise ettepanekud

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

18.08

Pankade välja antud kodulaenude käive püstitas juunis rekordi

17.08

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

ilmateade

loe: sport

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

loe: kultuur

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

18.08

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

18.08

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

Raadiouudised

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

18.08

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

18.08

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

18.08

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo