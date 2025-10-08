Keskkonnaamet andis loa Soomaal hunte küttida

Keskkonnaamet otsustas väljastada kuus eriluba hundi nuhtlusisendite küttimiseks Soomaa rahvuspargis, mida varem pole kunagi tehtud. Praeguseks on üks lubadest juba realiseeritud, teatas amet kolmapäeval.

"Aktuaalne kaamera" teatas septembri lõpus, kuidas Soomaa veisekasvatajad on hädas alates eelmise aasta lõpust sagenenud hundirünnakutega. Veisekasvatajad väljendasid rahulolematust keskkonnaameti käitumisega, mis ei olnud seni lubanud rahvuspargis hunte küttida.

Keskkonnaameti selgituse kohaselt on Soomaa rahvuspargi puhul tegemist suurelt jaolt üle ujutatud alaga, mistõttu on seal väga keeruline tavapäraste ennetusmeetmetega karja kiskjate eest kaitsta.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna ütles pressiteate vahendusel, et praegusele kuuele hundi nuhtlusisendi loale lisaks annab amet välja eraldi küttimissoovitusena veel viis küttimise eriluba, aga seda vaid juhul, kui esimese kuue loa realiseerimise järel piirkonnas hundirünnakud jätkuvad.

"On teada, et kariloomi murdev hundikari, mille suuruseks hinnatakse 10-12 isendit, asustab suuremas osas ainult Soomaa rahvusparki ja vaid vähesel määral ümbritsevaid jahialasid. Seetõttu ei pruugi küttimise võimaldamine ümberkaudsetes jahipiirkondades oodatavat tulemust anda, sest sellisel juhul kütitakse väga suure tõenäosusega ära valed isendid ning murdmised kariloomade osas [Soomaal] jätkuvad. Praeguse küttimisstrateegiana kasutatakse varitsusjahti, sest sellisel juhul kütitakse nuhtlusisendid kahjustuskolletes," selgitas Türna.

Keskkonnaamet lubas kiskjate ründed kompenseerida, kuid lisas, et loomulikult oleks kõige parem, kui panustatakse ennetusse ja selliseid ründeid üldse ei toimu.

Uue korra järgi on alates esimesest ründest samal aastal samale kahjusaajale omavastutus 10 protsenti, teisest 30 protsenti ja kolmandast 50 protsenti. Alates neljandast ründest samal aastal samale kahjukannatajale hüvitist ei maksta. Muutuse eesmärk ongi suunata mesinikke ja karjakasvatajaid panustama kiskjarünnaku ennetamisse.

2024. aasta eest maksab keskkonnaamet 95 mesinikule, karjapidajale või kalurile efektiivsete ennetusmeetmete rakendamiseks välja enam kui 130 000 eurot. See on läbi aegade suurim ennetusmeetmete hüvitisteks kulunud summa.

Uus omavastutuse süsteem vähendab süsteemi kuritarvitamist ja motiveerib investeerima kaitsevahenditesse. Siiski võib öelda, et valdav enamus karjakasvatajaid ja mesinikke on väga vastutustundlikud, kommenteeris amet.

Suurkiskjate tekitatud kahjude ennetamisel on eriti suur panus karjakasvataja rakendatud ennetusvõtetel. Mida lihtsam hundil kariloomi murda on, seda suurema tõenäosusega ta seda teeb. Karja kaitsevad tõhusalt suletud ja kindlad laudauksed ja väravad, karjamaal aitab karja kaitsta kiskjatõrjeaed, mis koosneb 5-liinilisest elektrikarjusest, mille alumine traat on võimalikult maapinna lähedal ja ülemine traat/liin 110-120 cm kõrgusel. Oluline on, et kõik liinid oleksid korralikult pingestatud ja ka füüsiliselt pingutatud. Tõhusa lisagarantii hundirünnakute vastu annab tubli ja vastava väljaõppe saanud karjakoer.