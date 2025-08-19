Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

Ülejärgmisest aastast oleneb vanaduspensioniiga keskmisest eeldatavast elueast ning 2027. aasta vanaduspensioniiga on 65 aastat ja üks kuu.

Pensioniiga hakkas järk-järgult tõusma 2017. aastal, jõudes 2026. aastaks 65. eluaastani.

Tulevast aastast arvestatakse pensioniiga statistikaameti andmetel 65-aastaste inimeste eeldatava eluea põhjal, mille alusel kinnitab valitsus iga aasta 1. jaanuariks uue vanaduspensioniea, mis hakkab kehtima kahe aasta pärast.

Seega kehtestab sotsiaalminister 2027. aastast vanaduspensioni eaks 65 aastat ja üks kuu.

Eeldatava eluea kasvades kasvab seega ka pensioniiga, korraga ei tõsteta seda siiski üle kolme kuu.

Pensioniea arvutamisel võetakse baasperioodiks aastad 2018-2022 ja lähteperioodiks ajavahemik neli kuni kaheksa aastat enne 2027. aastat. Eluea kasv arvestatakse viie aasta libiseva keskmisena, et vältida üksikute aastate statistika kõikumist. Baasperioodil on 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga 18,316 aastat.

2027. aasta vanaduspensioniea arvutamise lähteperioodiks on aastad 2019-2023, mil oli 65-aastaste eeldatav eluiga vastavalt 18,71, 18,76, 17,47, 18,23 ja 18,99 aastat. Lähteperioodi keskmiseks on seega 18,432 aastat, erinedes baasperioodist 0,116 ehk 1,4 kuud.

Kuna vanaduspensioniiga väljendatakse kuu täpsusega, on lähteperioodi ja baasperioodi erinevus üks kuu ehk 2027. aasta pensionieaks kujuneb 65 aastat ja üks kuu.

2027. aasta vanaduspensioniiga võeti vastu juba mullu pensionikindlustuseseaduse redaktsiooni alusel, mis kehtib aga tänavu novembri alguseni ning edasi kehtestab vanaduspensioniea valitsuse asemel minister määrusega.

Möödunud aasta alguse seisuga oli Eestis 326 000 pensionäri, neist 310 000 vanaduspensionärid. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab 2060. aastaks pensionäride arv umbes 340 000-ni ja hakkab seejärel mõnevõrra kahanema.