Otse kell 18.00: presidendi vastuvõtt roosiaias
Eesti iseseisvuse taastamise 34. aastapäeva puhul on president Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega kutsunud presidendi kantselei roosiaeda vastuvõtule Eesti elu edendajad.
Laulu- ja tantsupeo aastal ning eesti raamatu 500. juubeliaastal on kutsutute seas tavapärasest rohkem laulu- ja tantsupeoliikumise vedajaid, kunstnikke, kirjanikke ning hariduse ja kultuuriga seotud inimesi.
Saatejuhid Mirko Ojakivi ja Marko Reikop vahendavad vastuvõttu presidendi roosiaiast. Traditsiooniliselt peab president Alar Karis Eesti iseseisvuse taastamise aastapäevakõne.
Ülekanne algab kell 18.00, mil riigipea pöördub Eesti rahva ja külaliste poole kõnega.
Toimetaja: Marko Tooming