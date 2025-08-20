Otse kell 18.00: presidendi vastuvõtt roosiaias

Laulu- ja tantsupeo aastal ning eesti raamatu 500. juubeliaastal on kutsutute seas tavapärasest rohkem laulu- ja tantsupeoliikumise vedajaid, kunstnikke, kirjanikke ning hariduse ja kultuuriga seotud inimesi.

Saatejuhid Mirko Ojakivi ja Marko Reikop vahendavad vastuvõttu presidendi roosiaiast. Traditsiooniliselt peab president Alar Karis Eesti iseseisvuse taastamise aastapäevakõne.

Ülekanne algab kell 18.00, mil riigipea pöördub Eesti rahva ja külaliste poole kõnega.