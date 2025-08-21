Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

Kui kolm aastat tagasi kallinesid koolitarbed keskmiselt kolmandiku võrra, siis sel aastal on hinnatõus suhteliselt väike. Pisikest hinnatõusu võib aga tarbija märgata näiteks Rahva Raamatus vihikuid ostes või Büroomaailmas päevikut valides

Kooli alguseni on jäänud alla kahe nädala, kuid Büroomaailma ostujuhi Margus Rossi sõnul pole koolitarvete kampaania veel õieti käima läinud. Ross aga ütleb, et enamik koolikaupade hindu on tänavu jäänud samaks.

Klaarika Rattaseppa tütar läheb sel aastal kolmandasse klassi. Hiljuti käis ta koos lapsega poes kooliks vajalikke tarbeid ostmas. Võrreldes eelmiste aastatega Rattasepp aga hindades väga suurt vahet ei näe. Ta ütleb, et koolitarbed saab poest kätte mõistliku hinnaga.

"Ainult ütleme nii vihikud ja mingid kunstitarbed ja need lähevad maksimum 50 eurot," ütles ta.

Margus Ross räägib, et nende kauplustes on hinnad tõusnud vaid tindipliiatsitel ja päevikutel.

"Tindipliiatsite juures jäi see hinnatõus sinna kolme kuni seitsme protsendi vahele ja päevikud oli natuke alla seitsme protsendi," lausus Ross.

Nüüd maksab päevik viis eurot 44 senti ehk 34 senti rohkem kui eelmisel aastal. Tindipliiatsi eest tuleb tasuda 10 senti rohkem.

Rahva Raamatu turundusjuht Liisa Püss nendib, et hinnatõus koolitarvetes on märgatav peamiselt ühes kategoorias.

"Tselluloosi kui tooraine kallinemise tõttu on näiteks vihikud ja kaustikud umbes viis protsenti kallimad," sõnas Püss.

Apollo kaupluste tegevjuht Kristi Juhandi räägib, et ka koolikaupade hinnad ei jäänud käibemaksutõusust puudutamata.

"Ehk ikkagi võrreldes eelmise aastaga on hinnad tarbija jaoks natukene kallimad," sõnas ta.

Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk selgitab, et tänavu on aga koolitarvete hinnatõus väike.

"Väga suurt kallinemist me ei ole täheldanud võrreldes eelmise aastaga, umbes kolm kuni neli protsenti on tõusnud. See on pigem tagasihoidlik tõus, varasematel aastatel on pigem olnud suuremad hinnatõusud," rääkis Kärk.

Prisma on koostanud enda poeketi kõige odavamate koolitarvetega ostukorvi. Kertu Kärk räägib, et kuigi väike hinnatõus on olnud, siis selle ostukorvi hind on jäänud samaks.

"Meie oleme pannud kokku sellise ostukorvi, kus on põhilised kooliasjad ja stardipakett kooli alguseks. Seal ei ole muidugi koolikotti sees, aga see on Prismas 21 eurot ja see hind ei ole meil aastaga muutunud," ütles Kärk.