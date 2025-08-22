X!

Emor: Keskerakond võidab kindlalt Tallinnas, kuid ainuvõimu ei saa

Tallinna linnavolikogu maja.
Tallinna linnavolikogu maja. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Keskerakonna toetus kaks kuud enne kohalikke valimisi oli Kantar Emori küsitluses Tallinnas sama suur kui kolmel järgneval parteil kokku. Sellest neile siiski ainuvõimuks ei piisa ehk erakond vajab pealinnas võimule saamiseks koalitsioonipartnerit.

Kantar Emor mõõtis 13.–19. augustini valijate eelistusi kohalikel valimistel nii üle-eestiliselt kui ka Tallinnas. Kuna enamikke kandidaate pole veel avalikustatud, tehti küsitlus ilma nimedeta ehk tulemused peegeldavad elanike eelistusi erakonna brändi tasandil. Need võivad järgmistes küsitlustes, kui lisatakse ka kandidaatide nimed, kindlasti muutuda sõltuvalt nimekirja tugevusest või nõrkusest. Tulemused peegeldavad nende valijate eelistusi, kes kavatsevad kindlalt valima minna.

Keskerakonda toetas augusti keskel läbiviidud küsitluses 38,8 protsenti pealinna valijatest. Neli aastat tagasi toimunud KOV valimistel sai Keskerakond 45,4 protsenti toetust. See andis neile pealinna 79-liikmelises volikogus 38 kohta. Seega on Keskerakonna seis hetkel veidi kehvem kui nelja aasta eest ning ainuvõimu nad pealinnas ei saa.

Samas on nende tulemus Tallinnas veidi tugevam kui järgneval kolmel erakonnal kokku.

Teisel kohal Tallinna valijate eelistustes oli Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,5 protsendi ja kolmandal kohal Isamaa 13 protsendiga. Järgnevad üsna võrdselt Parempoolsed 10,4 protsendi ja Reformierakond 9,8 protsendiga.

Kui SDE ja Isamaa toetused on praegu oluliselt paremad kui nelja aasta eest KOV valimistel (vastavalt 7,5 ja 7,1 protsenti), siis Reformierakonna oma oluliselt kehvem. 2021 KOV valimistel sai Reformierakond Tallinnas 17,8 protsenti toetust ja Keskerakonna järel paremuselt teisena 15 mandaati.

EKRE toetus Tallinnas oli küll 4,3 protsenti, kuid Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog meenutas, et nii oli see ka enne eelmisi valimisi, kui tehti ilma kandidaatide nimedeta küsitlus. Nimede lisandumisel ja konkreetses valimissituatsioonis õnnestub Voogi hinnangul EKRE-l kindlasti üle valimiskünnise saada. Eelmistel valimistel sai EKRE pealinnas 9,6 protsenti toetust.

Parempoolsete puhul seevastu on küsimus, kui hästi suudavad konkreetsed kandidaadid erakonna brändi populaarsuse välja kanda.

Eelmistel KOV valimistel Tallinnas 9,5 protsenti toetust saanud Eesti 200 sai värskes küsitluses Tallinnas vaid 2,5 protsenti toetust, mis jätaks nad kindlalt valimiskünnise alla.

Kantar Emor uuris ka üle-eestiliselt valijate eelistusi KOV valimistel ning esikohal on Keskerakond, keda lubas kindlalt valima minejatest üle Eesti valida 22,5 protsenti (nelja aasta eest KOV valimistel oli tulemus 24,4 protsenti ehk suurusjärk on sama).

Teisel kohal oli üle-eestiliselt Isamaa 16,5 protsendiga, mis on ligi kaks korda parem tulemus kui nelja aasta eest KOV valimistel saadud 8,4 protsenti.

Üle-eestilises KOV küsitluses järgnevad väikeste vahedega SDE (12,9 protsenti), EKRE 11,9 protsenti ja Reformierakond 11,8 protsenti. Valimisliite lubab valida 21,4 protsenti, nelja aasta eest eelistas valimisliite üle Eesti 25,7 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor KOV küsitluses 1169 Eesti alalist elanikku vanuses 16+.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 20. augustist algas kandidaatide registreerimiseks esitamine.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.

Toimetaja: Urmet Kook

Emor: Keskerakond võidab kindlalt Tallinnas, kuid ainuvõimu ei saa

