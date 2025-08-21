X!

Itaalia vahistas Nord Streami sabotaažis kahtlustatava ukrainlase

Välismaa
Nord Streami gaasijuhtme asukoht 2022. aastal peale sabotaaži.
Nord Streami gaasijuhtme asukoht 2022. aastal peale sabotaaži. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Danish Defence Command
Välismaa

Saksa prokurörid teatasid neljapäeval Ukraina kodaniku vahistamisest, keda kahtlustatakse 2022. aastal Taanis Nord Streami gaasijuhtmete sabotaaži koordineerimises.

Peaprokuröri teate kohaselt pidas Itaalia politsei Ukraina kodaniku Serhii K. öösel Riminis kinni Euroopa vahistamismääruse alusel. Meest peetakse 2022. aasta septembris Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtmetele lõhkeainete paigutamise operatsiooni üheks korraldajaks.

Plahvatused põhjustasid ulatuslikke gaasilekkeid ja kahjustasid tõsiselt mõlemat torujuhet, katkestades energiaühenduse Venemaa ja Euroopa vahel.

Uurijad usuvad, et rühmitus kasutas lõhkeainete transportimiseks sündmuskohale valeidentiteedi all Saksamaa Rostocki sadamast renditud jahti. Hiljem avastati pardalt lõhkeaine oktogeeni jälgi.

Saksa võimude sõnul kahtlustatakse Serhii K.-d rünnaku koordineerimises koos teiste kaasosalistega. Teda süüdistatakse plahvatuse põhjustamises, põhiseadusevastase sabotaaži toimepanemises ja infrastruktuuri hävitamises.

Vahistamine tähistab läbimurret keerulises uurimises, mis on hõlmanud mitut riiki. Rootsi ja Taani lõpetasid oma uurimised kahtlusaluste nimesid avaldamata 2025. aasta alguses. Saksamaa jätkas oma uurimisega, keskendudes sukeldujate ja tugipersonali meeskonnale, kes arvatavasti missiooni läbi viisid. Lääne ametnike teated on viidanud võimalikele seostele Ukraina võrgustikega, kuigi Kiiev on järjekindlalt igasugust seotust eitanud.

Kahtlusalune antakse Saksamaale üle, et ta astuks Karlsruhes föderaalkohtuniku ette.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:40

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

17:35

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

17:22

Eagle S-i kapteni sõnul oli Estlink 2 kaabli lõhkumine õnnetus

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:35

EKRE ja Keskerakond üritavad uuesti Ossinovskit umbusaldada

16:28

Elering ei maksa Estlink 2 remondi aja eest turuosalistele ülekoormustasu

16:26

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

16:26

PTA paigaldas sigalate juurde esimesed viibimiskeelu sildid

16:21

Protestide keskmes olnud Nurme farmis tuvastati veel nakatunud sigu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

11:21

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

11:17

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

ilmateade

loe: sport

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:15

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

15:40

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

loe: kultuur

16:03

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

15:34

Fotod: Galeriis Vernissage avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

15:18

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

20.08

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo