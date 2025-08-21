Itaalia vahistas Nord Streami sabotaažis kahtlustatava ukrainlase

Peaprokuröri teate kohaselt pidas Itaalia politsei Ukraina kodaniku Serhii K. öösel Riminis kinni Euroopa vahistamismääruse alusel. Meest peetakse 2022. aasta septembris Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtmetele lõhkeainete paigutamise operatsiooni üheks korraldajaks.

Plahvatused põhjustasid ulatuslikke gaasilekkeid ja kahjustasid tõsiselt mõlemat torujuhet, katkestades energiaühenduse Venemaa ja Euroopa vahel.

Uurijad usuvad, et rühmitus kasutas lõhkeainete transportimiseks sündmuskohale valeidentiteedi all Saksamaa Rostocki sadamast renditud jahti. Hiljem avastati pardalt lõhkeaine oktogeeni jälgi.

Saksa võimude sõnul kahtlustatakse Serhii K.-d rünnaku koordineerimises koos teiste kaasosalistega. Teda süüdistatakse plahvatuse põhjustamises, põhiseadusevastase sabotaaži toimepanemises ja infrastruktuuri hävitamises.

Vahistamine tähistab läbimurret keerulises uurimises, mis on hõlmanud mitut riiki. Rootsi ja Taani lõpetasid oma uurimised kahtlusaluste nimesid avaldamata 2025. aasta alguses. Saksamaa jätkas oma uurimisega, keskendudes sukeldujate ja tugipersonali meeskonnale, kes arvatavasti missiooni läbi viisid. Lääne ametnike teated on viidanud võimalikele seostele Ukraina võrgustikega, kuigi Kiiev on järjekindlalt igasugust seotust eitanud.

Kahtlusalune antakse Saksamaale üle, et ta astuks Karlsruhes föderaalkohtuniku ette.