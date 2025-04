Saksa koalitsioonisaadik toetab Nord Stream 2 sanktsioonide tühistamist

Politico kirjutas, et Valge Maja kaalub Vene ja Ukraina sõja lõpetamise kõneluste raames Nord Stream 2 torujuhtme vastu kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Saksa parlamendisaadik (SPD) Nina Scheer leidis, et selline samm oleks õigustatud.

"USA sanktsioonid (Nord Stream 2 AG-le) olid algusest peale ebaseaduslikud. Nende eemaldamine oleks kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Diplomaatiliste lahenduste otsimise ja Ukraina-vastase agressioonisõja lõpetamise huvides tuleks julgustada samme, mis võiksid seda protsessi toetada," ütles sotsiaaldemokraadist parlamendisaadik Scheer.

Scheer rõhutas, et selline samm ei tõmbaks taastuvenergia arendamisel hoogu maha. "Me peame kiirendama üleminekut taastuvenergiale. See jääb paika, hoolimata sellest, kuidas Nord Stream 2 sanktsioone käsitletakse," rääkis Scheer.

Scheeri kommentaarid tulid pärast seda, kui Politico oli teatanud, et Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff pooldab võimalust kaotada sanktsioonid Nord Stream 2 torujuhtmele. Valge Maja lükkas hiljem need väited tagasi.

Saksamaa majandusministeerium siiski välistas läbirääkimised Nord Stream 2 taaskäivitamise üle

"Nord Stream 2 torujuhe pole sertifitseeritud ega ole juriidiliselt heaks kiidetud. Seetõttu ei ole torujuhtme kasutamine isegi kaalumisel," ütles ministeeriumi pressiesindaja veebiväljaandele Politico.

1200 kilomeetri pikkune gaasitoru ühendab Venemaad Euroopaga. Ühendus valmis enne 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kuid seda ei võetud kasutusse. 2022. aasta septembris sai torujuhe veealuste plahvatuste tõttu kahjustada.

Torujuhet puudutavad sanktsioonid pandi paika Trumpi esimesel ametiajal. Tema järglane Joe Biden kaotas sanktsioonid, kuid taastas need Venemaa täiemahulise invasiooni järel 2022. aastal.