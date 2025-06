Saksamaa otsib võimalusi Nord Streami taaskäivitamise katseid tõkestada

Berliin kaalub investeeringute taustakontrolli seaduste tugevdamist, et tagada, et need kajastaksid kõiki omandiõiguse muutusi, mis võiksid võimaldada torujuhtmete taaskäivitamist, vahendas Financial Times Saksa majandusministeeriumi kirjavahetust.

Berliinil pole nelja Nord Streami torujuhtme üle riiklikku kontrolli ning kehtivad õigusaktid ei anna riigile eriti võimalusi Šveitsis asuva üksuse omandiõiguse muutusi ära hoida.

Saksa seaduste kohaselt võib Berliin blokeerida kriitilise infrastruktuuriga seotud omandiõiguse muudatusi, mis on seotud ELi-väliste investoritega, kui tehingut peetakse ohuks Saksamaa avalikule korrale või julgeolekule, kuid Nord Streami torujuhtmeid käitav ettevõte asub Šveitsis, mis on Euroopa vabakaubanduse assotsiatsiooni liige. Seega ei kuuluks ülevõtmine praeguste reeglite kohaselt investeeringute läbivaatamise alla, öeldi Saksamaa majandusministeeriumist.

Väljaanne nägi kirjavahetust, kus ministeerium vastas roheliste partei parlamendiliikmete küsimusele torujuhtmete kohta, et arutab praegu, kas muuta investeeringute taustakontrolli seadust.

Varem sõltusid Saksamaa gaasitarned enam kui 50 protsendi ulatuses Venemaast, kuid pärast Venemaa juhi Vladimir Putini sissetungi Ukrainasse on riik peaaegu täielikult Vene fossiilkütustest loobunud.

Märtsis kirjutas Financial Times, et Kremliga seotud Venemaa ja USA ärimehed püüavad torujuhtmeid taaskäivitada ning see ajendas Merzi alustama Berliini ja Brüsseli ametnikega läbirääkimisi, et neid suletuna hoida.

Üks neist, kes soovib torujuhtmeid taaskäivatada, on USA investor Stephen Lynch. 6. mail kutsuti ta Saksamaa majandusministeeriumisse kohtumisele, et plaane arutada, teatas kõnelustega otseselt kursis olev isik.

Roheliste parlamendiliikmete küsimusele Lynchi kohtumise kohta vastas Saksamaa majandusministeerium, et kõrgemal tasemel kohtumist ei toimunud, kuid ametnikud vahetavad sageli asutuste ja üksikisikutega teavet.

Saksamaa kantsler on soovinud, et torujuhtmed keelustataks osana Euroopa Liidu eelseisvatest uutest Venemaa-vastastest sanktsioonidest, kuid Slovakkia vastuseisu tõttu ei õnnestunud EL-il sel nädalal uut sanktsioonidepaketti heaks kiita.

Venemaa välisministri Sergei Lavrovi pressiesindaja ütles neljapäeval, et katsed torujuhtmete taaskäivitamist blokeerida näitavad Euroopa vastumeelsust Venemaa iseseisva poliitika suhtes, mida Venemaa viib tema sõnul ellu ükskõik mis hinnaga.

Torujuhtme taaskäivitamise küsimus on käivitanud Saksamaal avaliku arutelu odava Vene gaasi üle. Nende töölepanekut toetab parempoolne Alternatiiv Saksamaale (AfD), kuid selle idee toetajaid leidub ka kristlike demokraatlike (CDU) ja sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) poliitikute hulgas, kes on seda põhjendanud vajadusega leevendada energiahindu ja aitada Saksamaa raskustes olevat tööstust.

Nord Streami projekti algatas endine rahandusminister Gerhard Schröder, kellel on lähedased suhted Putiniga.