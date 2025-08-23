Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

Soome president Alexander Stubb ütles Ylele antud pikas intervjuus , et Venemaa isoleerimine on olnud õige joon ning et Vene president Vladimir Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea.

Stubb ütles, et välispoliitika põhineb tavaliselt kolmel sambal, milleks on väärtused, huvid ja võim.

"Venemaal ei ole olnud väärtuspõhist välispoliitikat. See on alati olnud huvipõhine," sõnas ta. "Ka ajal, mil Venemaa või Nõukogude Liit oli suurvõim, põhines see samuti võimul. Nüüd on see omamoodi võimu ja huvide kombinatsioon ning me näeme seda mitte ainult Ukrainas, vaid ka selles, et Venemaa üritab lääne ühtsust lõhkuda."

Soome president märkis, et Putin on läbi kukkunud igas oma strateegilises eesmärgis.

"Ta ühendas Euroopa. Ta laiendas NATO-t Soome ja Rootsiga. Ta suurendas sisuliselt NATO kaitsekulutusi kahelt protsendilt viiele. Kui vaadata territoriaalseid saavutusi, siis on ta 12 aastat püüdnud vallutada Donetskit, millest ta sai 50 protsenti põhimõtteliselt enne sõja algust. Pole praktiliselt ühtegi seatud eesmärki, mille Putin selles "erioperatsioonis" on saavutanud," rääkis Stubb.

"See on võib-olla lähiajaloo suurim strateegiline geopoliitiline läbikukkumine," lisas ta.

Möödunud nädalal Alaskal tipptoimunud USA ja Venemaa juhtide lõpetas Venemaa isolatsiooni. Stubbi sõnul oli Euroopal õigus Moskvat isoleerida, kuid ainult USA president Donald Trump saab sundida Venemaad rahu sõlmima.

"Kui Putin otsustab Euroopa liidreid ignoreerida, ei saa me midagi teha," ütles ta.

Stubb märkis, et ta ei pea Trumpi läbirääkimisi Putiniga halvaks asjaks. Ta lisas, et India kaudu kehtestatud kaudsed USA sanktsioonid aitasid Venemaa presidendi läbirääkimiste laua taha tuua.

"Me lihtsalt ootame, et Trump kaotaks Putiniga kannatuse," lisas ta.

Stubbist on saanud nii USA presidendi Donald Trumpi kui Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski usaldusisik.