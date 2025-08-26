X!

SEB: pideva hinnatõusu ootus muutub isetäituvaks ennustuseks

SEB
SEB Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
SEB prognoosib, et selle aasta keskmiseks inflatsiooniks kujuneb 5,2 protsenti. Pank toob välja, et kui ootus pidevaks hinnatõusuks kinnistub, saab sellest isetäituv ennustus, mis kahandab ostujõudu ja Eesti konkurentsivõimet.

SEB toob teisipäeval avaldatud majandusprognoosis välja, et Eesti majandusnäitajad on aasta esimeses pooles selgelt paranenud, ent tagasipõrge on siiski jäänud ootustele alla. Esimese kvartali 0,3-protsendiline SKP langus oli suuresti tingitud nõrgast tarbimisest.

Tarbijakindlus püsib juba kolmandat aastat ajaloolises madalpunktis. Seda on põhjustanud tõusvad maksud, valitsev (geo)poliitiline ebakindlus ja kõige enam jätkuv inflatsioon.

Prognoos toob välja, et kuigi euroalas on inflatsioon enamjaolt normaliseerinud, on Eesti erand. Tarbijahinnad kasvasid aasta esimeses pooles keskmiselt umbes viis protsenti.

"Kui ootus hindade pidevaks kasvuks kinnistub, saab sellest isetäituv ennustus, mis kahandab ostujõudu ja Eesti konkurentsivõimet," sedastab pank.

2025. aasta keskmiseks inflatsiooniks kujuneb panga prognoosi kohaselt 5,2 protsenti, mis järgmisel aastal taandub 3,2 protsendi peale.

Teisalt leiab majanduses ka hulganisti positiivseid märke: eksport ja tootmine on kasvutrendis ning madalad intressimäärad on hoogu andnud kinnisvaraturule ja ettevõtete investeeringutele. Eesti majanduskasv piirdub nigela stardi tõttu tänavu 1,2 protsendiga, kuid jõuab kiireneva ekspordi toel 2026. aastal 2,5 protsendini ja 2027. aastal 2,8 protsendini, prognoosib SEB.

Euroala majandus on sellel aastal pisut hoogu kogunud. Kui mullu piirdus siinne majanduskasv 0,9 protsendiga, siis selleks aastaks prognoosib SEB kasvu 1,2 protsenti.

2026. aastal kiireneb euroala majanduskasv prognoosi kohaselt 1,3 protsenti ja 2027. aastal 1,5 protsenti. Majanduse kosumist toetavad nii madalamad intressimäärad kui Saksamaa majandusseisu tugevnemine.

Negatiivse poole pealt tõi pank välja, et leibkonnad on vaatamata palgakasvule ja inflatsiooni taltumisele endiselt kulutuste tegemisel pigem ettevaatlikud.

Maailmamajanduse teekond on sellel aastal olnud konarlik ja valitsevad meeleolud kõikunud seinast seina. Äärmine ebakindlus on vaheldunud perioodidega, kus tunneli lõpus näis terendavat valgus. Tänaseks oleme aga panga teatel jõudnud punkti, kus teravate geopoliitiliste konfliktide ja USA kaubandusläbirääkimiste tulemusel on maailmamajandus aeglustumas.

"Teisalt tuleb tõdeda, et aeglustumine on kardetust väiksem ja erinevalt USA-st liigub suurema osa riikide majandus pigem tõusvas joones," toob prognoos välja.

Donald Trumpi kaubanduspoliitika raames kehtestatud tollimäärad, mis tõenäoliselt jäävad keskmiselt vahemikku 15-20 protsenti, mõjuvad panga hinnangul majanduskasvule piiravalt. Kuigi nende tegelik mõju on reaalsuses veel teadmata, kahjustavad need tõenäoliselt ennekõike USA enda olukorda, peamiselt läbi kõrgema inflatsiooni.

Lisaks inflatsiooniohule on viimasel ajal nõrgenenud USA tööturg ja tarbimine ning ka tehisaru valdkonna investeeringud ei kanna soovitud vilju. Nende tegurite toimel kahaneb SEB hinnangul USA majanduskasv tänavu mullusega võrreldes pea poole võrra ehk 1,6 protsendini. Sarnaseks jääb kasv ka 2027. aastal.

Toimetaja: Karin Koppel

