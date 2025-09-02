X!

Kiirhinnang: augustis tõusid hinnad aastases võrdluses 6,2 protsenti

Majandus
{{1756790100000 | amCalendar}}
Ainsana langesid majutuse hinnad
Ainsana langesid majutuse hinnad Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahindade harmoneeritud indeks augustis võrreldes juuliga 0,9 protsenti ja eelmise aasta augustiga võrreldes 6,2 protsenti.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis augusti hindade kohta laekuvate andmete alusel täpsustub, rõhutas statistikaamet.

Statistikaameti tarbijahindade tiimijuhi Lauri Veski sõnul tõusid esialgsel hinnangul augustis hinnad kõikides suuremates valdkondades. "Ainsana langesid hinnad toitlustuses ja majutuses – seda just majutusteenuste tõttu," lisas Veski.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi.

Augusti tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet 5. septembril. Tarbijahindade harmoneeritud indeksi augusti andmed avaldatakse 16. septembril.

Ökonomistid: on oht, et sellel aastal kasvavad hinnad kiiremini kui palgad

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütles, et nii kuu kui aasta hinnatõus on väga kõrged.  

"Nagu korrigeeritud palgastatistika näitas, kasvasid palgad 5,9 protsenti," lisas Eamets. "Oht on, et sellel aastal kasvavad hinnad kiiremini kui palgad ehk inimeste sissetulekute reaalne ostujõud väheneb. Kindlasti on see päris valus madalama sissetulekuga sotsiaalsetele gruppidele."

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla tõdes, et suur hinnatõus on peamiselt järelkaja juulikuisest käibemaksu tõusust.

"Juulis tõusid hinnad käibemaksu kahe protsendipunktisest tõusust hoolimata vaid 0,5 protsenti. Kuigi osade kaupade ja teenuste puhul tõsteti hinda kohe, siis teiste puhul oli näha seda, et hindade tõstmist lükati edasi ja pigem hajutati hinnatõus üle pikema aja. Nii kõrge hinnatõusu taga on aga oodatavalt ka muid ajutisi tegureid, mis meie hinnadünaamikat kuust-kuusse mõjutanud on," lisas Uusküla.

"Hinnatõus on jätkuvalt Eestis puuduva majanduskasvuga koos probleem number üks. Hinnatõus on ka faktoriks, mis majanduskasv hoogu sisse ei saa," märkis Uusküla.

Veidi alla kuueprotsendine palgatõus, millest tuleb maksta suurem tulumaks võrreldes eelmise aastaga, ei kata kuidagi hinnatõusu ning tarbimiseks ning säästmiseks jääb vähem raha kätte, ütles Uusküla.

Hinnatõus kergitab samuti eksportijate kulusid ja vähendab Eesti kaupade ja teenuste hinnakonkurentsivõimet, lisas ta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:42

Kiirhinnang: augustis tõusid hinnad aastases võrdluses 6,2 protsenti Uuendatud

08:38

Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:13

Teise kvartali teenuste eksport kasvas kaheksa ja import 11 protsenti

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

08:04

Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab riigi rahalist seisu Uuendatud

07:21

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Lippus, Jašin, Järvan

07:04

Bessent Moskva-vastastest sanktsioonidest: kõik võimalused on laual

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

01.09

Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

01.09

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

ilmateade

loe: sport

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

loe: kultuur

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

loe: eeter

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

01.09

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

01.09

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Raadiouudised

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

01.09

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 09:00:00)

01.09

Automaks on pannud ostma väiksema heitega autosid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo