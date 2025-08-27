Eesti Pank: meie hinnangul tõusis keskmine brutopalk aastaga kuus protsenti

Kui statistikaameti kolmapäeval avaldatud andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk teises kvartalis 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal, siis enam-vähem samadel andmetel analüüsi tegev Eesti Pank sai sama perioodi palgatõusu protsendiks kuus protsenti.

Eesti Panga analüütik Kaspar Oja sõnul erinevad statistikaametist natuke nii Eesti Panga andmed kui ka metoodika, ent ometi on erinevus seekord märgatavalt suur. "Oleme täna hommikust saati statistikaametiga mõtteid põrgatanud," ütles Oja.

"Ma pole kindel, kas meil on statistikaametiga täpselt samad andmed. Andmed tulevad mikroandmetena alguses ja tulemus oleneb sellest, mis filtrid peale panna," sõnas Oja.

Oja lisas, et metoodika on ka statistikaametil ka natuke teine.

"Nad võtavad arvesse ka töötamise intensiivsuse, aga ma arvan, et see ei muutu ajaga nii palju, et see saaks tekitada nii suurt vahet. Eks nüüd tulebki selgeks teha, kust see erinevus tuleb," sõnas Oja.

Statistikaameti andmetel oli teises kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2284 eurot, mis on 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal samal ajal. Nii kiire kasv tuli analüütikutele üllatusena, sest veel esimeses kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 2011 eurot ja aastane kasv 6,1 protsenti.

Kolmapäeval kell 9.30 teatas statistikaamet, et kuna nad on saanud palju kahtlevaid küsimusi keskmise palga erakordselt suure tõusu kohta, siis kontrollib analüütik Sigrid Saagpakk andmed kolmapäeval veel üle.

Statistikaamet lükkas edasi ka kolmapäeval kell 10 algama pidanud keskmise palga infotunni.