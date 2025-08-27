X!

Eesti Pank: meie hinnangul tõusis keskmine brutopalk aastaga kuus protsenti

Majandus
Eesti Pank
Eesti Pank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Kui statistikaameti kolmapäeval avaldatud andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk teises kvartalis 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal, siis enam-vähem samadel andmetel analüüsi tegev Eesti Pank sai sama perioodi palgatõusu protsendiks kuus protsenti.

Eesti Panga analüütik Kaspar Oja sõnul erinevad statistikaametist natuke nii Eesti Panga andmed kui ka metoodika, ent ometi on erinevus seekord märgatavalt suur. "Oleme täna hommikust saati statistikaametiga mõtteid põrgatanud," ütles Oja.

"Ma pole kindel, kas meil on statistikaametiga täpselt samad andmed. Andmed tulevad mikroandmetena alguses ja tulemus oleneb sellest, mis filtrid peale panna," sõnas Oja.

Oja lisas, et metoodika on ka statistikaametil ka natuke teine.

"Nad võtavad arvesse ka töötamise intensiivsuse, aga ma arvan, et see ei muutu ajaga nii palju, et see saaks tekitada nii suurt vahet. Eks nüüd tulebki selgeks teha, kust see erinevus tuleb," sõnas Oja.

Statistikaameti andmetel oli teises kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2284 eurot, mis on 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal samal ajal. Nii kiire kasv tuli analüütikutele üllatusena, sest veel esimeses kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 2011 eurot ja aastane kasv 6,1 protsenti.

Kolmapäeval kell 9.30 teatas statistikaamet, et kuna nad on saanud palju kahtlevaid küsimusi keskmise palga erakordselt suure tõusu kohta, siis kontrollib analüütik Sigrid Saagpakk andmed kolmapäeval veel üle.

Statistikaamet lükkas edasi ka kolmapäeval kell 10 algama pidanud keskmise palga infotunni.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:29

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

14:22

Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

14:03

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

14:00

Eesti Panga ökonomist: riigi rahanduse pärast on põhjust olla mures

13:57

Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid EM-i akrediteeringust ilma

13:41

Doktoritöö: üha paisuv antennirohkus võib olla kiirema side pant

13:41

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

13:33

Kaupo Meiel: kes sööb sibulat ja kala...

13:29

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

13:19

Tsahkna: maksutõusude taga on sotsid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

09:31

Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti Uuendatud

26.08

Stubb: Venemaa sõjamasinat tuleb rünnata

13:41

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

ilmateade

loe: sport

13:57

Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid EM-i akrediteeringust ilma

13:29

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

loe: kultuur

14:29

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

12:57

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

11:43

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

10:27

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

loe: eeter

14:22

Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

11:58

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

09:30

Video: "Vooluga kaasa" Oscar jõudis "Ringvaate" stuudiosse

Raadiouudised

12:25

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

12:25

Tartu Veevärk paneb Sadamaraudtee alt läbi jooksma kilomeetrise sadeveetoru

12:20

Raadiouudised (27.08.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa digiregulatsioonide suhtes kriitiline Trump ähvardab uute tollimaksudega

10:25

Liikumine Plaan B osaleb sügisestel valimistel valimisliiduna

09:20

Raadiouudised (27.08.2025 09:00:00)

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo