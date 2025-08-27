X!

Eesti Pank: nelja aasta pärast võivad intressikulud olla üle 400 miljoni euro

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Järgmise aasta suur eelarvedefitsiit tähendab, et riigi võlakoormus aina kasvab. Koos sellega suurenevad ka intressikulud. Eesti Pank hindab, et nelja aasta pärast võib riik maksta ainult intressideks 400 miljonit eurot. Tööandjad muretsevad, et pidevalt paisuvad kulud tapavad lõpuks majanduse.

Rahandusministeeriumi prognoosi järgi võib tänavune eelarvepuudujääk olla arvatust väiksem, kuid ulatuda järgmisel aastal nelja protsendini ehk 1,8 miljardi euroni. Nii suurt puudujääki pole Eestis varem olnud. Seejuures ei arvesta prognoos tulumaksu tõusust ja automaksust loobumisega, mis eelarvemiinust veelgi suurendaks.

"Tõsi on see, et kui riigi kulud ületavad tulusid, siis see puudujääv osa nendest kulutustest tuleb katta laenurahaga ja kui me vaatame Eesti tänast võlakoormust, siis see on käesoleva aasta lõpuks ulatumas kuskil kümne miljardi euroni. See, et järgmisel aastal on taaskord puudujääk suur, tähendab, et võlakoormus jätkab kasvu. Intressikuludeks me kulutame sel aastal kuskil 200 miljonit eurot ja kui järgmisel neljal aastal riigi võlakoormus jätkab kasvu, nii nagu rahandusministeerium seda prognoosib, siis nelja aasta pärast on need intressikulud juba üle 400 miljoni euro," lausus Eesti Panga ökonomist Lauri Punga.

"Jätkuvalt on kasvanud riigi kulutused kiiremini, kui majandus, mis teistpidi tähendab, et selleks, et neid kasvavaid kulusid katta, peame võtma majandusest järjest rohkem raha. Kui räägitakse, et võtame laenu, siis tegelikult laenamine suurendab veel omakorda riigi kulusid, et selle aasta esimese kuue kuuga meie laenuteenendamiskulud riigieelarves olid juba umbes 1,2 miljardit eurot, mis on võrreldav meie tervishoiukulutustega," sõnas tööandjate keskliidu juht Hando Sutter.

Suur osa järgmiste aastate eelarvepuudujäägist on tingitud kaitsekulude tõstmisest. Punga sõnul on see samm mõistetav, kuid igasuguste teiste tulusid vähendavate ja kulusid suurendavate otsustega tuleks olla ettevaatlik.

"Kolme-nelja aasta pärast, kui eelarvereeglite vabastusklausel on läbi, siis seda raskemaks muutub see üleminek, kas tagasi kolme protsendi peale või eelarvetasakaalu lähedale. Kõik otsused, mida me praegu teeme, mis puudujääki suurendavad, siis muudavad selle ülemineku selle võrra keerulisemaks," ütles Punga.

"Kui on ühiskonnas kokkulepe, et me täna pingutame selleks, et teha ära vajalikud kaitseinvesteeringud, siis tulebki seda teha, aga see ühtlasi tähendab seda, et teistes valdkonades tuleb üsna põhjendatult olla piisavalt kasinad," lausus Sutter.

Sutteri sõnul on peaminister Kristen Michalit kannustanud ajutine õnn rahavoogudes, ja selle pinnalt pikaajaliste otsuste tegemine on lihtsalt lühinägelik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:57

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu Uuendatud

20:55

Trump ründas Sorost

20:52

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 14. koha, üldliider vahetus

20:21

Rheinmetall avas Saksamaal Euroopa suurima mürsutehase Uuendatud

20:19

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

20:08

Macron, Merz ja Tusk kinnitasid toetust Moldovale

19:47

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

19:34

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

19:08

Venemaa langetas järsult tänavust majanduskasvu prognoosi Uuendatud

19:03

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:58

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

17:45

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

13:41

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

10:18

Siim Kallas: arukus ausse, jõukus majja – kes on Reformierakond nüüd?

07:44

USA kuulus restoranikett võttis avalikkuse survel vana logo tagasi

09:08

Trump kaalub Venemaale majandussanktsioonide kehtestamist

ilmateade

loe: sport

20:57

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu Uuendatud

20:52

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 14. koha, üldliider vahetus

20:19

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

19:47

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

loe: kultuur

17:54

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

14:29

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

12:57

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

11:43

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

loe: eeter

17:25

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

15:34

Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

14:22

Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

Raadiouudised

18:35

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

18:35

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

17:45

Koolidel tekib kohustus arvestada huvikoolides õpitut

17:40

Jõhvis pandi nurgakivi filmilinnakule, valmis saab see aasta pärast

15:20

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

12:25

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

12:25

Tartu Veevärk paneb Sadamaraudtee alt läbi jooksma kilomeetrise sadeveetoru

12:20

Raadiouudised (27.08.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa digiregulatsioonide suhtes kriitiline Trump ähvardab uute tollimaksudega

10:25

Liikumine Plaan B osaleb sügisestel valimistel valimisliiduna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo