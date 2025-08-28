EL-i tippametnik tunnistas, et liit andis kaubanduskõnelustel Trumpile järele

X!

Euroopa Liidu kaubandusdirektoraadi juht Sabine Weyand tunnistas, et Ameerika Ühendriigid sõitsid suvel toimunud Atlandi-üleste kaubanduskõnelustel oma nõudmistega liidust üle, vahendas väljaanne Brussels Signal.

Saksa lehele Süddeutsche Zeitung 26. augustil antud intervjuus kirjeldas Weyand Euroopa Liidu (EL) ja USA vahelisi kõnelusi kui kõike muud kui tõelisi läbirääkimisi – Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon lihtsalt dikteeris tingimused.

"Kui te ei kuulnud mind ütlemas sõna "läbirääkimised", siis sellepärast, et neid ei olnudki," ütles Weyand, kes on töötanud Euroopa Komisjonis üle kolmekümne aasta.

Kriitikute sõnul alandav kokkulepe võimaldas Ameerika Ühendriikidel kehtestada Euroopa toodetele uued ühepoolsed 15-protsendilised tollimaksud. Euroopa Liit sai selle eest vastu vähe või üldse mitte midagi majanduslikult väärtuslikku.

Weyandi sõnul oli see tingitud sellest, et kiireloomulised julgeolekuküsimused sundisid liitu järele andma.

"Nõudmiste ega pakkumiste vahetust ei toimunud," ütles ta. "Euroopa pool oli tohutu surve all, et leida kiire lahendus transatlantiliste suhete stabiliseerimiseks julgeolekugarantiide peale mõeldes."

Weyand tunnistas, et tema arvates loobus EL oma majanduslikest huvidest poliitilise ja kaitselise toetuse nimel.

Sabine Weyand Autor/allikas: SCANPIX/imago images/Reiner Zensen

"Tegelikult ei olnud tegu klassikalise huvide tasakaalustamisega, vaid üleüldise poliitilise paketi kindlustamisega," ütles ta. "Komisjoni vaatenurgast oli see strateegiline kaalutlus, mitte ideaalne majanduspoliitiline lahendus."

Weyand ütles, et otsustavateks teguriteks olid sõda Ukrainas ja välispoliitilised ebakindlused.

"Meil on Euroopa mandril sõda. Ja me oleme täielikult sõltuvad Ameerika Ühendriikidest," lausus ta. "Liikmesriigid ei olnud valmis võtma riski täiendava eskalatsiooni osas, mis oleks olnud Euroopa vastumeetmete tagajärg."

Nende julgeolekuriskide tasakaalustamiseks maksis EL majandusliku hinnaga, lisas Weyand.

"Oht oli selles, et USA hakkaks kahtlema julgeolekupoliitika partnerluses," ütles ta.

Enne USA-ga läbirääkimisi ähvardas Brüssel vastutollidega summas 95 miljardit eurot erinevatele USA toodetele, nimetades Washingtoni nõudmisi "õigustamatuteks ja kahjulikeks" – osutus, et see oli vaid tühine ähvardus, märkis väljaanne Brussels Signal.

Weyand lisas, et usub, et Teise maailmasõja järgne majanduslik maailmakord on lõppenud, sõltumata sellest, kes Valges Majas võimul. "See on läbi – ja jääbki nii," sõnas ta. "Üksteisest sõltuvust ei vaadata enam kui mõlemapoolset võitu. Sõltuvusi kasutatakse instrumendina."

"Meil on vaja asendamatust," ütles Weyand. "Euroopal peab olema globaalsetes tarneahelates asendamatu roll – nii et meie sõltuvusi ei saaks meie vastu pöörata."

Ta tunnistas samas, et Euroopa ei ole selleks väljakutseks valmis. "Meil puudub õige juhtimisviis ning ka õige mõtteviis," ütles Weyand.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Brussels Signal

