Saks: selleks, et bensiinipuudus Moskvas tekiks, peab Ukraina veel vaeva nägema

Ukraina rünnakud Venemaa naftataristule on tekitanud teatud piirkondades bensiinipuuduse ja pärssinud ka sõjaväe varustamist. Suurt mõju Venemaa ühiskonna meelsusele või sõjapidamisele veel aga näha pole. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa hinnangul peab Ukraina veel palju pingutama, et Venemaa pealinnas Moskvas tekiks bensiinipuudus.

Ukraina on suutnud hiljutiste rünnakutega rivist välja lüüa umbes 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimsustest. Energiaeksperdi Raivo Vare sõnul on äärmiselt oluline, et lisaks torujuhtmetele on ukrainlased sihikule võtnud ümberpumpamisjaamad ja rafineerimistehased.

"Kombinaatides rünnatakse üha rohkem ukrainlaste poolt võtmetehnoloogiaid ja need on väga tihti sellised asjad, mis on seotud välismaa tarnetega ehk siis need ei ole originaalsed Vene tooted, hiinlased neid ei tee, tuuakse Lääne tehnoloogiat sisse ja praegu sellega on teadupärast raskusi. See aitab kaasa parandamise venimisele," ütles Vare.

Venemaa režiim on seetõttu sunnitud kulutama aina rohkem raha ettevõtete toetamiseks. See on aga paradoksaalne, sest valitsus kompenseerib saamata jäänud tulusid just nendele ettevõtetele, mis on ise riigieelarve peamised toetajad.

"See muudab elu oluliselt keerulisemaks. Need rünnakud ja naftatöötlemistehaste rivist välja löömine mõjutavad eelkõige inflatsiooni ja tõukavad hinnatõusu tagant. Rahandusministeerium ja keskpank ei suuda seda kontrollida. Samuti aeglustub Venemaa majanduskasv," lausus rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski.

Teatud Venemaa piirkondades on tekkinud ka bensiinipuudus, kuigi riigil on tegelikult varusid. Eelkõige hoolitsetakse aga suuremate linnade eest.

"Selleks, et jõuda bensiinipuuduseni Moskvas, peab Ukraina veel väga kaua vaeva nägema, aga ma olen täiesti kindel, et Venemaa juhid saavad väga hästi aru, kuhu Ukraina rünnakud võivad lõpuks välja viia ja mida see Venemaale tähendab. Vanemad inimesed mäletavad, et Nõukogude Liidu lagunemise üks selge märk oli ka sellest, et tanklatest hakkas bensiin kaduma," sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Samas on Venemaa inimene probleemidega harjunud. Vare tuletas meelde, et ka rahuajal olid venelased mõnikord sunnitud kütusepuuduses toimetama. Nüüd toetutakse samadele kogemustele.

"Midagi pole teha, siis tuleb kaugemalt jälle tsisternidega vedada. Kallis on, aga siis jäetakse lihtsalt inimestele tarnimata. Talongid on juba Kaug-Idas kasutusele võetud, aga viiakse sõjaväele ikka," ütles Vare.

Vare sõnul kulutab Venemaa sõjatehnika palju kütust ja energiat. Kuigi sõjavägi on eelisjärjekorras, siis on Ukraina rünnakud naftajaotusbaasidele varustusvõimekust veidi pärssinud. Otsest mõju on Saksa kinnitusel praegu näha ainult lõunarindel.

"Aga see on ka rohkem seotud sellega, et Ukraina on seal suutnud rünnata Venemaa logistikat. See võib olla üks põhjus, miks Venemaa ei ole suutnud lõunarindel pealetungi korraldada, kuigi seda oodatakse ekspertide poolt siin alates märtsikuust," lausus Saks.