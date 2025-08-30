X!

Kallas: EL peab Ukraina aitamiseks kaaluma kõiki võimalusi

Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles laupäeval, et blokk peaks Ukraina aitamiseks kaaluma kõiki võimalusi Venemaa külmutatud varade maksimaalseks kasutamiseks, seda vaatamata võtmetähtsusega Belgia vastuseisule.

"Ministrid tunnistasid vajadust tegelda Ukraina rahastamise puudujäägiga ja võtta Venemaa sõjakahjude eest vastutusele," ütles Kallas pärast Taanis toimunud kõnelusi Euroopa Liidu välisministritega. "Selle saavutamiseks on ülioluline uurida kõiki olemasolevaid võimalusi, minimeerides samal ajal võimalikke riske."

Euroopa Liit külmutas pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse ligikaudu 200 miljardi euro väärtuses Venemaa keskpanga varasid, millest valdav osa asub Belgias rahvusvahelises väärtpaberite keskdepositooriumis Euroclear.

Läinud aastal kasutas Euroopa Liit koos oma G7 partneritega varadelt teenitud intressitulu, et tagada Ukrainale 50 miljardi dollari suurune laen, mida makstakse endiselt osamaksetena välja.

Kuid mitmed karmima liini EL-i riigid avaldavad survet varade ulatuslikumaks kasutamiseks – kaalutakse nii nende otsest konfiskeerimist kui ka paigutamist riskantsematesse investeeringutesse suurema tulu saamiseks.

Belgia on seni olnud kindlalt varade ulatuslikuma kasutamise vastu, kartes, et riiki võidakse pidada vastutavaks võimalike kahjude eest.

"Belgia on igasuguse konfiskeerimise vastu," ütles Belgia välisminister Maxime Prevot. "Ka investeerimisstrateegia muutmine ei ole variant, sest see võib suurendada nii õiguslikku, rahalist kui ka kohtulikku riski."

Kallas tunnistas, et vastuseis tähendab, et lähitulevikus selles küsimuses tõenäoliselt edasiminekut ei toimu, kuid tema sõnul peaks Euroopa Liit töötama nende riskide maandamise nimel.

Ajal, mil Ühendriigid püüavad konflikti lõpetada, on Kallase sõnul blokk ühes küsimuses siiski selgel seisukohal.

"Arvestades laastamistööd, mida Venemaa Ukrainas teeb ja on seni teinud, on mõeldamatu, et Venemaa seda raha kunagi näeb, välja arvatud juhul, kui ta hüvitab täielikult Ukrainale tekitatud kahjud," ütles Kallas.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Kallas: EL peab Ukraina aitamiseks kaaluma kõiki võimalusi

