Järgmistel päevadel püsib õhutemperatuur 20 kraadi ümber

Stroomi rand
Stroomi rand Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Pühapäeval sajab kohati vähest vihma, pärastlõunal muutub Kagu-Eestis sadu tihedamaks. Esmaspäeval sirutub kõrgrõhuvöönd üle Baltimaade ja Soome Venemaa põhjaaladeni. Selle mõjuväljas püsib ilm rahulik, siiski sajab paiguti vähest vihma ja öösel on udu.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6, põhjarannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 16 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvine, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, pärastlõunal muutub Kagu-Eestis sadu laidasemaks ja tihedamaks. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit. Sooja on oodata 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb võrdlemisi pilvine. Paiguti sajab vihma ja tekib udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ning õhutemperatuur langeb 15 ja 17 kraadi vahele.

September algab vahelduva pilvisusega. Esimesel koolipäeval tasub kohatisteks vihmasabinateks valmis olla. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Teisipäev tuleb peamiselt sajuta, kuid kolmapäeval on pärastlõunal Lääne-Eestis paiguti hoovihma oodata. Sooja on keskmiselt 21 kraadi.

Kui neljapäeva hommikupoolik tuleb pilvine ja vihmane, siis pärastlõunal lääne poolt alates taevas selgineb ning sajuvõimalus väheneb. Sooja on keskmiselt 18 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

