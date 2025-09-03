Trumpi sõnul sepitsevad Hiina, Põhja-Korea ja Venemaa vandenõu USA vastu

Hiina, Venemaa ja Põhja-Korea liidrid läksid Pekingis toimunud sõjaväeparaadile ja president Donald Trumpi sõnul sepitsevad need režiimijuhid vandenõu USA vastu.

Kompartei juht Xi Jinping võõrustas Põhja-Korea diktaatorit Kim Jong-uni ja Vene režiimi juhti Vladimir Putinit paraadil, millega tähistati Jaapani kapituleerumise 80. aastapäeva. Tegemist on esimese korraga, kus need autoritaarsed juhid samal üritusel osalevad.

Trump avaldas seetõttu sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social Xi Jinpingile suunatud terava postituse: "Andke edasi minu soojad tervitused Vladimir Putinile ja Kim Jong-unile sellal, kui sepitsete vandenõud Ühendriikide vastu."

Hiina riigitelevisioonis vahetult enne paraadi algust edastatud videos tervitas Hiina liider nii Kimi kui Putinit, surus mõlemal kätt ja vestles nendega.

Oma kõnes kuulutas Xi, et Hiinat ei ole võimalik peatada.

"Inimkond seisab taas valiku ees, kas valida rahu või sõda, dialoog või vastasseis, kõigile kasulikud lahendused või nullsummamängud," seletas Xi Jinping.