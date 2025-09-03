X!

Vabade ametikohtade arv kasvas üle 10 000

Majandus
{{1756877220000 | amCalendar}}
Enim vabu ametikohti oli teises kvartalis hariduses.
Enim vabu ametikohti oli teises kvartalis hariduses. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Tänavu teises kvartalis oli Eesti ettevõtetes ja asutustes kokku 10 344 vaba ametikohta, mida on 4,4 protsendi võrra rohkem kui mullu samal ajal. Vabad ametikohad moodustasid kõikidest ametikohtadest 1,7 protsenti.

Teises kvartalis oli vabade ja hõivatud ametikohtade koguarv 595 760. Vabu ametikohti oli enim ehk 1782 hariduses ning 1407 hulgi- ja jaekaubanduses. Hõivatud ametikohti oli kõige rohkem ehk 97 781 töötlevas tööstuses.

Hõivatud ametikohtade arvu ja tööjõu liikumise hindamiseks kasutab statistikaamet maksu- ja tolliameti töötamise registri andmeid, andmeid vabade ametikohtade kohta kogub statistikaamet aga küsimustikuga, selgitas statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk.

"Vabad ametikohad moodustasid 2025. aasta teises kvartalis kõikidest ametikohtadest 1,7 protsenti. Mullu teises kvartalis moodustasid vabad ametikohad 1,6 protsenti," märkis Saagpakk pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et tänavu teises kvartalis oli vabu ametikohti lisaks haridusele ning hulgi- ja jaekaubandusele palju ka avalikus halduses ja riigikaitses (k.a kohustuslik sotsiaalkindlustus) (1172) ning töötlevas tööstuses (1049).

Teises kvartalis võeti tööle 50 670 inimest, mida on üle 300 inimese rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Tööandja algatusel lahkus töölt 5731 inimest, mida oli 296 inimest vähem kui mullu samal ajal.

Tööandja algatusel lahkus 11,9 protsenti kõigist töölt lahkunutest, samas mullu lahkus tööandja algatusel 12,5 protsenti kõigist töölt lahkunutest.

"Kui vaadata kõiki 2025. aasta teises kvartalis töölt lahkunuid, siis kõige rohkem oli neid hulgi- ja jaekaubanduse tegevusalal (7274 töötajat). Tööle võetud töötajate arv oli suurim aga hulgi- ja jaekaubanduse tegevusalal (8144) ning töötlevas tööstuses (6825)," täheldas analüütik.

Enim vabu ametikohti oli Harjumaal, moodustades pea 82 protsenti kõikidest vabadest ametikohtadest. Harjumaal oli enim ka hõivatud ametikohti, moodustades 57 protsenti hõivatud ametikohtadest. Sellele järgnes Tartumaa 11 protsendiga ning Ida-Virumaa 4,5 ja Pärnumaa 3,9 protsendiga.

Ökonomist: haridusvaldkonna seis tekitab muret

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et liikumised tööturud ilmestavad tööturu hetkeolukorda ning kui tööturule sisenejaid väljujatest rohkem, tähendab see, et ettevõtetel läheb hästi.

Viimaste statistikaameti andmete kohaselt võeti tööle veidi rohkem inimesi, kui sealt lahkus. "Väga sarnane oli seis ka aasta tagasi. Need numbrid viitavad, et üldiselt on majanduses väga väike, aga siiski, kasv," ütles Eamets pressiteate vahendusel.

Eamets nentis, et suured muutused majutuses ja toitlustuses ning ehituses on arusaadavad, kuna suvel ongi nendes valdkondades rohkem töökäsi vaja. Muret tekitab aga olukord hariduses.

"Teises kvartalis lahkus hariduse valdkonnast 6184 inimest ning tööle võeti 2662 inimest, vahe on tervelt 3522. Seega on täiesti mõistetav ka õpetajate pikett Toompeal, kus nõutakse normaalsemaid töötingimusi (koormusi) ning õiglasemat palka. Kolmas kvartal kindlasti muudab olukorda, sest nii augustis kui ka septembri alguses tegeletakse aktiivselt värbamisega ja üritatakse leida puuduvad õpetajad, et koolid saaksid õppetööd alustada. Probleem on aga kindlasti olemas," sõnas Eamets.

Kaubandussektori suur liikuvus viitab aga suhteliselt madalale palgatasemele, mis viimase statistika järgi moodustas sektoris 85 protsenti keskmisest palgast.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:36

Vladimir Arhipov: Rail Baltic – elevandi asemel sünnib õnnetu hiireke

09:34

Tallinna linnapeakandidaadid on pealinna liiklusruumi osas eri arvamustel

09:32

Vladimir Svet: kolm otsust, mis on vaja Rail Balticu jaoks kiirelt teha

09:31

Kuusk: vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

09:11

Koduloomad kasvavad, metsaloomad känguvad

09:09

Hiina ja Venemaa sõlmisid kokkuleppe gaasijuhtme ehitamiseks

09:08

Veiko Karu: automaksu üle otsustamisel tuleb olla õiglane

09:06

Vabade ametikohtade arv kasvas üle 10 000 Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

02.09

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

02.09

Trump väljendas sügavat pettumust Putinis

02.09

Sõja 1287. päev: Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku Uuendatud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

02.09

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

02.09

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema Uuendatud

02.09

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

02.09

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

ilmateade

loe: sport

09:05

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

08:34

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

08:02

Tiitlikaitsja Hispaania pidi tunnistama Itaalia nappi paremust

07:27

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti kohtub edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga

loe: kultuur

02.09

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

02.09

Hedi-Liis Toome: Draama 2025 programmis annavad tooni naised

02.09

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

02.09

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

loe: eeter

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

02.09

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

02.09

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

Raadiouudised

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

02.09

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

02.09

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

02.09

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

02.09

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

02.09

Majanduslik vägivald on levinud probleem

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo