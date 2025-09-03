X!

Analüütikud: vabade töökohtade arvu kasv näitab majandusolukorra paranemist

Majandus
Tööstus. Foto on illustreeriv.
Tööstus. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Vabade töökohtade arv on Eestis kasvama hakanud, mis kinnitab analüütikute sõnul majanduse olukorra paranemist. Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis Eesti tööturul kokku 10 344 vaba ametikohta – kõige enam hariduses, seejärel hulgi- ja jaekaubanduses ning avalikus halduses ja riigikaitses.

Vabad ametikohad moodustasid teises kvartalis kõikidest ametikohtadest 1,7 protsenti, mida on rohkem kui mullu samal perioodil. Kõige rohkem uusi töötajaid vajati Harju maakonna ettevõtetes.

Hariduses oli täitmata 1782 ametikohta, kaubanduses 1400. Töölt lahkus kõige enam töötajaid samuti kaubanduses.

"Näeme, et inimesi on tööle läinud teises kvartalis rohkem kui lahkunud ja see vahe on suurusjärgus 2000 inimest. Ja kui inimesi võetakse rohkem tööle, siis see üldiselt viitab, et majanduses hakkavad asjad natuke paremaks minema. See on suhteliselt väike vahe ja viitabki sellele, et kiiret arengut majanduses pole. Äsja avaldatud SKP statistika näitas meile sama, et majanduskasv on 0,9 protsenti teises kvartalis, nii et selles mõttes need tööjõuliikumise numbrid toetavad SKP statistikat," lausus Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.

Vabu ametikohti oli teises kvartalis 4,4 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

"Ma arvan, et selle numbri taga on eelkõige see, et vajalike oskustega töötajate puudus on väga laiapõhjaline Eestis. Ja see on Eesti ühiskonna mure, sest erinevaid töötajaid napib erinevates valdkondades. See tähendab, et igal aastal jääb tööturult puudu tänase elatustaseme hoidmiseks kuskil 5000 inimest," ütles tööandjate keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

"Võrdleme oma andmeid ka töötukassa andmetega ja nende trendid kinnitavad sama, et vabade ametikohtade arv on tõusnud. Siin on väga palju näitajaid, mida tuleks vaadata. Näiteks töötuse määr, mida me võrdleme vabade ametikohtade määraga ja saame teada, et praegu 4,6 inimest kandideerib teises kvartalis ühele ja samale ametikohale," lausus statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk.

Seega, vabu töökohti on küll rohkem kui mullu, kuid ka soovijaid nendele kohtadele on palju.

Telia personalidirektor Ingrid Viinapuu nentis, et neil on sel aastal vabu ametikohti 15 protsenti vähem, kuid tõesti, uusi töötajaid leida on lihtsam kui veel aasta tagasi. Probleeme tekitab enim IT-eriala spetsiifilisi oskusi vajavate kohtade täitmine.

"Meil on sajale ametikohale kandideerinud umbes 5000 inimest, keskmiselt 60 inimest ühele ametikohale, aga on ka konkursse, kus kandidaate on rohkem, või kus me ise teeme nii-öelda sihtotsingut," ütles Viinapuu.

"Need ametikohad, kus on Eestis väga vähe kompetentsi või siis on meie ootus, et oleks leida küpsemaid professionaale, kui tegelikult saada on, nende kohtade täitmisega läheb kauem," lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:04

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

19:03

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema Uuendatud

19:03

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta Uuendatud

19:02

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

19:02

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju Uuendatud

18:46

Tallinna Linnatransport ostab Türgi tootjalt 30 gaasibussi

18:43

Huvi Pärnu haiglas toimuva õeõppe vastu oli sel aastal erakordselt suur

18:43

Narva otsib konkursiga uut soojatootjat

18:42

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi Uuendatud

18:41

Analüütikud: vabade töökohtade arvu kasv näitab majandusolukorra paranemist

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

02.09

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

13:18

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

11:45

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

13:00

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak Uuendatud

04:56

Riigikontroll: kaitseministeeriumi suutlikkus üha kasvavast eelarvest üle käia on puudulik

10:25

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

13:56

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

ilmateade

loe: sport

19:03

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema Uuendatud

19:03

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta Uuendatud

19:02

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

19:02

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju Uuendatud

loe: kultuur

19:04

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

18:28

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

16:57

Püha Sõprus avab uue hooaja Paul Thomas Andersoni varajaste filmidega

16:26

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

loe: eeter

13:18

Peter Pedak muusikaarmastusest: oma kiiksudesse tuleb suhtuda huumoriga

13:13

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

11:06

Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

10:31

Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

15:40

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

15:40

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

15:35

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

15:20

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

13:45

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

12:25

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

09:50

Diabeetikuteni on jõudnud vigased meditsiiniseadmed, ravimiamet nende müüki ei piira

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo