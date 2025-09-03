Opositsiooni hinnangul peaks Pevkur tagasi astuma

Erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on tegemist juhtimisprobleemiga.

"Pevkur on olnud ametis aastaid. Sellele juhtis väga tõsiselt tähelepanu ka riigikontroll eelmisel aastal ja nüüd on see kahjuks võimendunud. Näeme, et asi on lausa sinnamaale jõudnud, et sadade miljonite üle lepinguid keelduti riigikontrollile väljastamast väitega, et see pole nende asi või neil selle teadmise vajadus puudub," rääkis Reinsalu.

Reinsalu soovitas kaitseministril ametist tagasi astuda.

"Minu sõnum tänasele kaitseministrile on, et peame venitusteta taastama avaliku usalduse ja sisulise selguse, aga tänase kaitseministri all, kelle ajal need probleemid on kuhjunud, ei ole seda võimalik saavutada, nii et riigikaitse huvides ma soovitan kaitseministril ameti maha panna," sõnas ta.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaidi (SDE) sõnul on kahetsusväärne, et riigikaitsekomisjon sai antud kriitikast teada meedia vahendusel.

"Riigikaitsekomisjon kogunes sel nädalal erakorraliselt ja kaitseminister tegelikult osales sellel komisjoni istungil ja tal oli see võimalus juhtida tähelepanu, et selline väga hävitavat hinnangut andev aruanne on kaitseministeeriumi kohta tulemas. Seda võimalust minister ei kasutanud," ütles Kaljulaid.

"Teiseks, ma arvan, et ka riigikogu riigikaitsekomisjon peaks esitama endale küsimuse, kas parlamentaarne järelevalve kaitseministeeriumi valitsemisala ja kaitseministri tegevuse suhtes on Eestis piisav," lisas ta.

Reinsalu ja Kaljulaid kritiseerisid kolmapäeval kaitseministrit ka sotsiaalmeedias.