Ligi: automaksu kaotamisel pole rahalist katet ja analüütilist põhjendust

Valitsuse eelarvekõnelustel keskendutakse kaitsele ja üritatakse endiselt leida raha õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusuks. Kui palju jääb eelarvesse ruumi automaksu tühistamiseks, selgub peaminister Kristen Michali sõnul teiste otsuste järel. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul ei ole automaksu kaotamine praegu üldsegi prioriteet ja ei näe ka reaalset põhjust seda tühistada.

Valitsuse eelarvearutelu põhiteema on kaitsekulude kasv, millele läheb suur hulk maksuraha. Seetõttu on peaminister Kristen Michali sõnul oluline, et kaitsevaldkonnas oleks raamatupidamine korras ja läbipaistev. Riigikontrolli kolmapäevases auditis väljatoodud probleemidega kaitseministeeriumis juba tegeletakse.

"Nad võtavad asja tõsiselt, teevad korda ja täpselt nii see peabki olema. Kui juhitakse tähelepanu, et suures valdkonnas, kus on väga palju raha ja mis on Eesti riigis, siis mulle tundub, et prioriteet number üks on korralageduse raamatupidamises ja arvepidamises korrastamine," sõnas Michal.

Samuti üritatakse eelarves leida ruumi õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusuks. Samas tuleb edasi minna ka kärbetega. Näiteks ajatatakse ja lükatakse edasi osa investeeringuid. Ministeeritumid on juba kokku tõmmanud ja vähendanud personali 110 ametniku võrra, nüüd vaadatakse allasutuste poole.

"Kärped on meil planeeritud ja neid kärpeid ei tohi lihtsalt tagasi pöörata. Kui me hakkame uuesti lisataotlustega nendele kärbetele raha pea tõstma, siis need kärped ei realiseeru, nii et esimene ülesanne on eelmisel aastal ära planeeritud kärped 2028. aastani hoida," lausus haridusminister Kristina Kallas.

Valitsusest läks neljapäeval riigikogusse eelnõu, millega vähedatakse automaksumäära väikebussidele ja alla 19-aastaste laste vanematele. Eesti 200 välja pakutud automaksu täielikku tühitamist eelarveprotsessis veel kogu valitsusega arutatud ei ole.

"Selle eelarve kontekstis on ettepanekuid meil miljardeid, aga see (automaksu kaotamine - toim) ei ole küll prioriteetne praegu ja pigem oli see selline emotsionaalne väljaütlemine, millel rahalist katet ja analüütilist põhjendust on vähe;" ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Eesti 200 juht Kristina Kallas aga rõhutab, et ta vestles hommikul sel teemal peaministriga.

"Kui meil on eelarvepositsioon selline, et meil ei ole vaja maksudena koguda nii palju raha püsikulude katteks, siis ei ole mõistlik seda maksupaketti jätkata sellisel moel. Selletõttu on kõik maksulangetused laual," sõnas Kallas.

"Eelarves, rõhutan, prioriteetsuse järjekord on umbes nii: kaitse, palgad, tulumaksutõusu ärajätmine ja seejärel automaks, seega ma ennustan, et eelarvekõnelused tulevad rasked. Kui palju seal ruumi on automaksu leevendamiseks, selgub siis, kui me oleme muud otsused ära teinud. Prioriteetsuse järjekord algab kaitsest," kinnitas peaminister.

Michali sõnul tähendab kaitsekulude järsk kasv, et eelarvesse jääb ainult hädavajalik.