X!

Nädalavahetusel on oodata kuni 26 kraadi sooja

ilm
Foto: Airika Harrik/ERR
ilm

Laupäeval jääme idapoolse kõrgrõhuala ja Läänemere lõunavete kohalt põhja poole liikuva madalrõhuala piirimaile. Kui öö tuleb peamiselt sajuta, siis päeval esineb siin-seal vihmahooge. Sajuvõimalus on suurem Lääne-Eestis, kus vōib ka äikest olla.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ning paigutise uduga. Puhub idakaare tuul kiirusega 2-7, rannikul iiliti 10 m/s. Õhusooja on öösel 12 kuni 17 kraadi.

Laupäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv, kohati sajab kergelt vihma ja on udu. Tuul puhub idakaarest 1-7, rannikul iiliti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 16 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärastlõunal on Lääne-Eestis ka äikeseoht ja kohati tugevat sadu. Puhub valdavalt ida-, ja kagutuul 2-8 m/s ning sooja on oodata 20 kuni 26 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vahelduv, paiguti sajab hoovihma ning võib äikest olla. Muidu on päev aga suviselt soe ehk õhutemperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele.

Esmaspäev tuleb Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega, mujal selge taevaga. Nii on ka hoovihmasid sel päeval vaid Lääne-Eestis oodata. Teisipäeval ja kolmapäeval on pilvisus vahelduv ning kohati rabistab hoovihma. Sooja on uue nädala alguses keskmiselt 23 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

