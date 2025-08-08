Neljapäeval hakkasid kümnete riikide jaoks kehtima USA kõrgemad tollimaksud, lähiajal peaks toimuma veel ka Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumine. Turgudel oodatakse Moskva-vastaste sanktsioonide võimalikku edasilükkamist ning nafta hind võttis suuna alla.

Finantsfirma ING analüütikute sõnul jõudis uudis Trumpi ja Putini kohtumisest ka naftaturule.

"Kohtumine on oluline, sest see võib mõjutada India teiseseid tollimakse, olenevalt sellest, kuidas läbirääkimised lähevad. Siiski on oluline märkida, et president Trumpi tähtaeg Vene ja Ukraina rahulepingu sõlmimiseks lõpeb täna, jättes lahtiseks ukse, et USA ikkagi karmistab Moskva-vastaseid sanktsioone," kirjutasid ING analüütikud.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ligi neli protsenti ja oli reede lõuna paiku 66,20 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 63,66 dollarit barreli kohta.