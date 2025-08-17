Nafta hind tegi tippkohtumise tulemuste ootuses väikese languse

Brenti toornafta oktoobrikuu tehingute hinnad sulgusid reedel 65,85 dollari juures barrelist, langedes 1,8 protsenti ning USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuurid 62,8 dollari juures, langedes 1,5 protsenti.

Turud on Vene režiimi juhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumise tulemuste suhtes äraootavad. Venemaa on Saudi Araabia järel suuruselt teine naftaeksportija ning sõltub palju Hiina ja India naftaostjatest.

Washington on aga survestanud Indiat vähendama Venemaalt nafta ostmist. Möödunud nädalal teatas Trump Indiale lisatollide kehtestamisest, tõstes tollimaksud India kaupadele 50 protsendini. Hiinat ei ole Trump aga samas mahus sihikule võtnud, kuna see mõjutaks tõenäoliselt tugevalt ka USA tarbijaid. Viimasel ajal on ka India naftanõudlus oodatust väiksem.

Nafta maailmaturu hind mõjutab Venemaa eksporditulusid, sellega seoses ka võimekust rahastada sõja pidamist Ukrainas.