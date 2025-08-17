X!

Nafta hind tegi tippkohtumise tulemuste ootuses väikese languse

Välismaa
Nafta puurkaev.
Nafta puurkaev. Autor/allikas: SCANPIX/Frederic J. BROWN/AFP
Välismaa

Nädala eest kukkunud nafta maailmaturu hind tegi reedese kauplemisnädala lõpus USA ja Venemaa juhtide kohtumise tulemuste ootuses läbi pea dollarise languse, jäädes siiski stabiilseks.

Brenti toornafta oktoobrikuu tehingute hinnad sulgusid reedel 65,85 dollari juures barrelist, langedes 1,8 protsenti ning USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuurid 62,8 dollari juures, langedes 1,5 protsenti.

Turud on Vene režiimi juhi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumise tulemuste suhtes äraootavad. Venemaa on Saudi Araabia järel suuruselt teine naftaeksportija ning sõltub palju Hiina ja India naftaostjatest.

Washington on aga survestanud Indiat vähendama Venemaalt nafta ostmist. Möödunud nädalal teatas Trump Indiale lisatollide kehtestamisest, tõstes tollimaksud India kaupadele 50 protsendini. Hiinat ei ole Trump aga samas mahus sihikule võtnud, kuna see mõjutaks tõenäoliselt tugevalt ka USA tarbijaid. Viimasel ajal on ka India naftanõudlus oodatust väiksem.

Nafta maailmaturu hind mõjutab Venemaa eksporditulusid, sellega seoses ka võimekust rahastada sõja pidamist Ukrainas.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Reuters, Bloomberg

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:22

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

13:15

Maagi seakasvatuse juht: tahaks loota, et inimesed saavad aru asja tõsidusest

12:50

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

12:21

Nafta hind tegi tippkohtumise tulemuste ootuses väikese languse

12:14

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

11:51

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

11:38

Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

11:31

Kontserdikorraldaja Gunnar Viese: igal artistil on omad kiiksud

11:11

Vene vägede rünnakutes hukkus Ukrainas viis inimest Uuendatud

11:05

Produtsent Luurel Varas avaldas albumi "Traksi Bounce"

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.08

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

10:18

Politico: Euroopa saadab koos Zelenskiga USA-sse Stubbi Uuendatud

16.08

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

16.08

Zelenski kohtub esmaspäeval Washingtonis Trumpiga Uuendatud

11:11

Vene vägede rünnakutes hukkus Ukrainas viis inimest Uuendatud

16.08

WSJ: Trump ütles Euroopa juhtidele, et on nõus Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuma

16.08

Euroopa juhid kinnitasid Trumpi-Putini kohtumise järel toetust Ukrainale Uuendatud

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16.08

Eesti ekspertide hinnangul sai Alaska kohtumisest suurema võidu Putin Uuendatud

16.08

Saks: Trump ei teinud Ukraina suhtes kokkuleppeid Kiieviga arvestamata

ilmateade

loe: sport

13:22

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

12:50

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

12:14

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

11:38

Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

loe: kultuur

11:05

Produtsent Luurel Varas avaldas albumi "Traksi Bounce"

10:18

Arvustus. Teadmatus on ikka ja alati õudsem

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

16.08

Valerii Krinberg: anarhistlik arhitektuur

loe: eeter

11:51

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

11:31

Kontserdikorraldaja Gunnar Viese: igal artistil on omad kiiksud

16.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

16.08

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

Raadiouudised

16.08

Päevakaja (16.08.2025 18:00:00)

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo