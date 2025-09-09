Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda

Katari pealinnas toimus teisipäeval plahvatus ning Iisraeli teatel korraldas riik rünnaku Dohas asuva Hamasi juhtkonna vastu. Hamas teatas hiljem, et Iisrael ründas Dohas rühmituse läbirääkijaid.

Iisraeli ametniku sõnul korraldas riik rünnaku Dohas asuva Hamasi kõrgema poliitilise juhtkonna vastu. Uudisteagentuur Reuters teatas, et pealtnägijad kuulsid plahvatust.

Varsti pärast plahvatust tegi Iisraeli armee avalduse, milles teatas, et ründas Hamasi kõrgemat juhtkonda. Iisraeli armee ei täpsustanud, kus operatsioon läbi viidi. Samas vihjas armee, et rünnak toimus väljaspool Gaza sektorit, vahendas CNN.

Üks asjaga kursis olev ametnik ütles, et rünnaku sihtmärgiks olid Hamasi juhid Khalil Al-Hayya ja Zaher Jabarin. Praegu pole teada, kas rünnakus sai keegi surma. Samuti pole veel teada, kuidas rünnak läbi viidi, vahendas The Wall Street Journal.

Väidetavalt kuulub Khalil Al-Hayya Hamasi läbirääkimiste delegatsiooni. Hamasi kõrge ametnik kinnitas telekanalile CNN, et Dohas rünnati rühmituse läbirääkimiste delegatsiooni.

Katar mõistis Iisraeli rünnaku hukka. Katari välisministeeriumi teatel võeti sihikule elumajad, kus elavad Hamasi poliitbüroo liikmed.

Juba varem oli teada, et Hamasi poliitilised juhid elavad Katari pealinnas Dohas. Iisraeli kaitseminister Israel Katz on varem hoiatanud, et kui Hamasi juhid ei pane relvi maha, siis nad hävitatakse.

Rünnakut kommenteeris hiljem ka peaminister Benjamin Netanyahu büroo.

"Iisrael algatas selle, viis selle läbi ja võtab selle eest täieliku vastutuse," teatas Netanyahu büroo.