Valimistel on kõige rohkemates omavalitsustes nimekirju EKRE-l

Parlamendierakondadest on oma nimekiri kõige rohkemates omavalitsustes eelseisvatel kohalikel valimistel EKRE-l. Kõige väiksema arvu nimekirjadega on parlamendiparteidest väljas Eesti 200.

EKRE on oma nimekirjaga 74 omavalitsuses 78-st. Nimekirja ei tule Ruhnus, Vormsis, Loksal ja Narva-Jõesuus, teatas EKRE pressiesindaja Aarne Mäe.

"Mindi välja kõikjal, kus tulid inimesed erakonna nime all kandideerima. EKRE nimekirjaga katmata omavalitsusi on poole vähem võrreldes 2021. aasta valimistega," ütles Aarne Mäe.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et EKRE võttis juba kolm valimistsüklit tagasi suuna, et erakond esineb alati oma nime all.

"Seekord võtsime ka suuna, et nimekirjad koosneks peamiselt oma liikmetest. Oleme veendunud, et see annab valija jaoks kvaliteedimärgi, kindluse, et valitud inimene esindab selget ja kindlat maailmavaadet ning ta järgib erakonna põhimõtteid ja distsipliini," rääkis Helme.

"Peame valimisliite valijate petmiseks, sest neisse peidavad end peamiselt läbipõlenud võimupoliitikud Reformierakonnast, sotsidest ja Eesti 200-st. Samuti ei ole valimisliitudel mingit tegelikku maailmavaadet, neisse on kokku tulnud inimesed, kes soovivad tuntusega saada volikogusse ning pärast valimisi jooksevad eri suundades laiali ega täida ühtki oma lubadust," lausus Helme.

Isamaa läheb oma nimekirjaga välja 71 omavalitsuses

Isamaa peasekretär, Põhja-Pärnumaal erakonna nimekirja esinumbrina kandideeriv Andres Metsoja ütles, et Isamaa on valimistel oma nimekirjaga esindatud 71 kohalikus omavalitsuses ja erakonna lipu alt läheb valimisvõitlusesse 1607 kandidaati.

"Isamaa läheb kohalikel valimistel välja läbi aegade tugevaima kandidaatide nimekirjaga. Meie eesmärk on kahetine: seista kohalikes omavalitsustes elanike huvide eest, aga samas moodustada pärast valimisi Isamaa juhitavate omavalitsuste ühisrinne kaitsmaks inimesi riigi keskvalitsuse halbade poliitikaotsuste eest. Eesti vajab muutust ja see muutus algab kodukohast," rõhutas Metsoja.

Isamaa ei ole oma nimekirjaga esindatud Loksal, Narvas, Raasikul, Ruhnus, Räpinas, Sillamäel ja Türil.

"Seitsmes omavalitsuses, kus me oma nimekirjaga välja ei lähe, on selgelt inimesi, kes kannavad isamaalisi väärtuseid. Ma saan seda öelda, sest oleme olnud kõigi nendega kontaktis – nii praeguste erakonna liikmetega kui ka potentsiaalsete kandidaatidega. Põhjused, miks otsustati kandideerida valimisliidu ridades – või üldse mitte kandideerida – on erinevad ja valdavalt isiklikku laadi. Neid otsuseid tuleb austada," ütles Metsoja ERR-ile.

Sotsiaaldemokraadid on väljas 25 nimekirjaga

Sotsiaaldemokraadid lähevad oktoobris toimuvatele kohaliku omavalitsuse volikogude valimistele vastu 25 erakondliku nimekirjaga ning kokku rohkem kui 500 kandidaadiga. Lisaks on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel või osalusel valimistel väljas 27 valimisliitu üle Eesti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäri Piret Hartmani sõnul on erakonna eestvedajad – poliitikud, piirkonnajuhid, vabatahtlikud, toetajad – teinud nimekirjade kokkupanekuga ära suure töö. Sotsiaaldemokraatide ridadesse on tulnud kandideerima palju uusi inimesi, kes soovivad aktiivselt panustada kohalikku ellu. "Mul on hea meel, et sotsiaaldemokraadid on esindatud enam kui pooltes kohalikes omavalitsustes ning et tänavu läheme välja üheksa nimekirjaga rohkem kui eelmistel KOV valimistel. Väga tugev esindatus on meil lisaks maapiirkondadele pealinnas ning suuremates linnades – Tartus, Võrus, Valgas, Põlvas, Kohtla-Järvel," sõnas Hartman.

Sotsiaaldemokraadid lähevad erakonna nimekirjaga välja Tallinnas, Tartus, Võrus, Paides, Rakveres, Keilas, Maardus, Kohtla-Järvel, Harku vallas, Jõelähtme vallas, Rae vallas, Saku vallas, Viimsi vallas, Hiiumaa vallas, Lüganuse vallas, Järva vallas, Türi vallas, Lääne-Nigula vallas, Põlva vallas, Kanepi vallas, Räpina vallas, Muhu vallas, Võru vallas, Rõuge vallas, Valga vallas.

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel või osalusel on KOV valimistel väljas 27 valimisliitu üle Eesti – Pärnus, Haapsalus, Narvas, Narva-Jõesuus, Jõhvis, Jõgeval, Mustvees, Saaremaal, Vormsil, Kadrinas, Rakvere vallas, Viru-Nigulas, Väike-Maarjas, Tapal, Kehtnas, Saardes, Sauel, Elvas, Kambjas, Kastres, Tartu vallas, Tõrvas, Viljandi linnas ja Viljandi vallas, Mulgi vallas, Põhja-Sakala vallas ning Setomaal.

Reformierakond on esindatud 38 omavalitsuses

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et erakond läheb oma nimekirjaga neil valimistel välja 38 omavalitsuses, kandidaate on üleriigiliselt kokku 791.

"Peamine põhjus on sageli piirkondade soov minna välja valimisliidu nimekirjaga, mis on ajalooliselt kohapeal saavutanud tugevaid tulemusi. Sarnast praktikat näeb ka kõigis teistes erakondades," rääkis Suslov.

Omavalitsused, kus Reformierakond on oma nimekirjaga väljas: Tallinna linn, Tartu linn, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kiili vald, Kuusalu vald, Maardu linn, Rae vald, Saku vald, Saue vald, Viimsi vald, Hiiumaa vald, Jõhvi vald, Narva linn, Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Paide linn, Türi vald, Rakvere linn, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Kanepi vald, Räpina vald, Pärnu linn, Tori vald, Kohila vald, Rapla vald, Saaremaa vald, Elva vald, Kambja vald, Otepää vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Viljandi vald, Võru linn ja Võru vald.

Eesti 200 on väljas kümne nimekirjaga

Eesti 200 juhatuse liige Daniel Kõiv ütles, et Eesti 200 kümnes nimekirjas kandideerib kokku pea 200 inimest.

"Oma nimekirjadega läheme välja kümnes omavalitsuses: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viimsis, Põlvas, Viljandis, Viljandi vallas, Hiiumaal, Rae ja Harku vallas," loetles Kõiv.

Samal ajal osalevad Kõivu sõnul Eesti 200 liikmed ka mitmetes valimisliitudes üle Eesti. "Näiteks Narvas, Jõgeval ja Kohtla-Järvel. Selline lähenemine võimaldab meie ideedel ja väärtustel jõuda inimesteni ka seal, kus oma täisnimekirja koostamine ei oleks olnud otstarbekas," lausus Kõiv.

"Eesti 200 peab oluliseks, et nii suurtes linnades kui ka väiksemates valdades oleks kohaliku elu juhtimises rohkem läbipaistvust, kaasatust ja sisulist vastutust," lisas ta.

Parempoolsed lähevad oma nimekirjaga välja 42 omavalitsuses

Parempoolsed panevad oma nimekirja välja üle 300 inimesega 42 omavalitsuses.

"Meie nimekirjad koosnevad tegijatest – ettevõtjatest, kogukonna eestvedajatest –, kes on valmis võtma vastutuse ning panema oma teadmised ja kogemused tööle kohaliku elu edendamiseks," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

"Tõsi ta on, et nii mõnigi vald ja linn jääb kripeldama ning tahaks sealsete inimeste ees vabandust paluda, et meid seal veel pole. Aga järgmine kord kindlasti, sest kui kolm aastat vana erakond on väljas enam kui pooltes kohalikes omavalitsustes, siis pole kahtlust, et nelja aasta pärast pole kohalikku omavalitsust, kus Parempoolseid poleks," ütles Perling.

Parempoolsete liikmeskond kerkis mõne päeva eest üle 800. "Enam kui 300 kandideerijat tähendab, et 40 protsenti erakonna liikmetest ei ole mitte lihtsalt maailmavaate toetajad, vaid inimesed, kes on valmis aktiivselt oma kodukandi tuleviku nimel tööd tegema," märkis Perling.

Erakonna esimees lisas, et Parempoolsete eesmärk lähenevatel valimistel on saavutada 10 protsendi valijate toetus üle Eesti.

Keskerakond kandideerib nimekirjaga 51 omavalitsuses

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik ütles, et Keskerakond on valimistel väljas oma nimekirjaga 51 omavalitsuses. Kokku kandideeriv 1216 erakonna liiget.

Lisaks on Kalviku sõnul erinevates piirkondades Keskerakond kandideerimas valimisliitudes.

Omavalitsused, kus Keskerakond läheb oma nimekirjaga kandideerima: Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kuusalu vald, Loksa linn, Maardu linn, Rae vald, Saue vald, Viimsi vald, Tallinna linn, Hiiumaa vald, Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn, Jõgeva vald, Mustvee vald, Põltsamaa vald, Järva vald, Paide linn, Haapsalu linn, Haljala vald, Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald, Väike-Maarja vald, Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald, Häädemeeste vald, Pärnu linn, Tori vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Rapla vald, Saaremaa vald, Elva vald, Kambja vald, Tartu linn, Valga vald, Viljandi linn, Rõuge vald, Setomaa vald, Võru linn ja Võru vald.

ERR palus Kalvikul nimetada ka levinuimad põhjused, miks erakond ei ole kuskil omavalitsuses välja läinud.

"Traditsioonid on üks põhjus, samuti see, et inimestel on võib-olla tekkinud muud huvid konkreetses piirkonnas ja nad ei ole enam poliitikas aktiivsed," ütles Kalvik.

"Sellest hoolimata on Keskerakond kandidaatide hulga ja nimekirjade arvuga rahul. Läheme valimisi võitma nii Tallinnas kui ka üle Eesti. Selles suunas me liigume," ütles Kalvik kommentaariks.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg kohaliku omavalitsuste volikogude valimistele oli sel teisipäeval. Kohaliku omavalitsuste volikogu valimiste päev on 19. oktoobril.