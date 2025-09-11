Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

Vene droonid sisenesid ööl vastu kolmapäeva seadusevastaselt Poola õhuruumi ning Saksa väljaanne Die Welt kirjutab, et viis drooni liikusid NATO baasi suunas.

Welt kirjutab, et tegemist oli viimaste aastakümnete suurima NATO julgeolekuintsidendiga. Kolmapäeval sisenesid Vene droonid Poola õhuruumi, mitu drooni lasti alla. NATO uurib olukorda ning üha rohkem on tõendeid selle kohta, et tegemist ei olnud õhuruumi tahtmatu rikkumisega.

Welti andmetel toimus kolmapäeva õhtul NATO julgeoleku briifing, mille käigus paljastati intsidendi kohta uusi üksikasju. Poola esialgse uurimise kohaselt liikusid viis drooni otse NATO baasi suunas.

Ka väljaanne Spiegel kirjutab, et droonid liikusid Rzeszowi suunas. Seal paikneb NATO logistikakeskus.

Hollandi F-35 hävitajad tulistasid kolm drooni alla. Kaks drooni kukkusid alla muul viisil, täpsed asjaolud ei ole veel selgunud. Olukorra teeb ohtlikuks asjaolu, et NATO toimetab selle baasi kaudu Ukrainasse sõjavarustust.

Üks NATO kõrge ohvitser ütles Weltile, et praeguse informatsiooni põhjal eeldatakse, et droonide sisenemine Poola oli tõenäoliselt tahtlik. Kolmapäeva südaööst kuni umbes kella 6.30-ni sisenes õhuruumi kokku 22–25 drooni. See toetab teooriat, et droonid suunati Poola õhuruumi tahtlikult.

Kolmapäeval kell 10 hommikul sisenesid Leedu kaudu NATO õhuruumi veel kaks drooni. NATO hinnangul oli selle eesmärk testida alliansi reageerimisvõimet. Otsest rünnakut ei peeta tõenäoliseks, kuna kolmapäeval leitud 20 drooni rusudest ei avastatud lõhkeaineid, vahendas Welt.