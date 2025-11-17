X!

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

Poola õhuruumi tunginud Vene drooni tõrjumisel kahjustada saanud elumaja.
Poola õhuruumi tunginud Vene drooni tõrjumisel kahjustada saanud elumaja. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Kacper Pempel
Septembris toimunud Vene droonide massiline sissetung Poola õhuruumi oli ohtlikum kui esialgu arvatud, ütles Poola vägede operatiivjuht Maciej Klisz.

Kindralleitnant Klisz rääkis Poola meediale, et mõned ööl vastu 10. septembrit üle piiri lennanud Venemaa droonid, isegi need, mida kasutatakse õhutõrjesüsteemide ülekoormamiseks peibutusvahenditena, olid varustatud lõhkeainega.

"Väide, et need olid papist ja paberist valmistatud, ei vasta üldse tõele," ütles kindral väljaandele Rzeczpospolita antud intervjuus, rõhutades, et Vene droonide oht Poolale septembris oli reaalne.

Kliszi sõnul lendas 9. septembril Ukrainas Poola suunas mitusada Vene drooni. See arv on nii suur, kuna Poola relvajõudude operatiivväejuhatus käsitleb kõiki Ukraina kohal läände suunduvaid õhusõidukeid potentsiaalse ohuna Poola õhuruumile.

Teatavasti sisenes 10. septembril Poola territooriumile 23 Vene drooni. Mõned neist lendasid idapiirist peaaegu 300 kilomeetri kaugusele.

Mõned hävitati Poola territooriumil, teised aga lagunesid, mis võis viia selleni, et droonide koguarvu arvestati valesti.

18. septembril leppisid Ukraina ja Poola kokku mehitamata õhusüsteemide ühise töörühma loomises, kuhu kuuluksid Ukraina ja Poola relvajõudude esindajad.

Varem oli Poola peaminister Donald Tusk öelnud, et Poolas alla kukkunud droonide hulgast ei leitud ühtegi lõhkepeadega mehitamata õhusõidukit.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Jevrpoeiskaja pravda, rmf24.pl

