Trump mõistis hukka Vene droonide tungimise Poola õhuruumi

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/Pool via CNP
Välismaa

USA president Donald Trump mõistis hukka Venemaa droonide tungimise Poola õhuruumi, kuid märkis, et tegemist võis olla veaga.

Trump kommenteeris kolmapäeval toimunud juhtumit, kus 19 Vene drooni tungisid ebaseaduslikult Poola õhuruumi.

Soome rahvusringhäälingu Yle korrespondent küsis Trumpilt, kes oli teel Washingtonist New Yorki, kas ta mõistab hukka droonide tungimise Poola territooriumile.

"Ma olen kuulnud, et need lasti alla, nii et nad kukkusid sinna, kuhu juhtus. Igal juhul – jah, ma mõistan hukka selle, et nad üldse Poola piiri lähedale tulid," ütles Trump Valge Maja ees, kiirustades helikopteri poole.

Trump märkis, et tegemist võis olla ka veaga. "Mulle see ei meeldi. Ma ei ole selle olukorraga üldse rahul," lisas ta.

Trump tegi ka kolmapäeva õhtul postituse, mille sisu jäi aga ebaselgeks

"Miks Venemaa rikkus droonidega Poola õhuruumi? Läheb lahti!" kirjutas Trump.

Poola president Karol Nawrocki käis eelmine nädal USA-s. Trump lubas toona, et USA väed jäävad Poolasse ja ta on valmis neid küsimise korral sinna ka juurde saatma.

Poola: tegemist ei olnud veaga

Poola välisminister Radoslaw Sikorski, kes külastab reedel Kiievit, vastas Trumpi sõnadele. "Samal ööl, kui 19 Vene drooni tungis Poola, sisenes Ukrainasse üle 400 drooni ja 40 raketti. Need ei olnud eksimused," ütles ta videos.

Kaitseministri asetäitja rõhutas samuti, et tegemist ei olnud veaga.

"Nii ulatusliku rünnaku puhul Poola vastu ei saa olla mingit eksitust," ütles Poola ametnik vastuseks USA presidendi Donald Trumpi märkusele, et Vene droonide sissetung võis olla juhuslik.

"Ma arvan, et see on sõnum, mis peaks president Trumpini täna jõudma: eksitusest ei saa olla juttugi – see oli tahtlik Venemaa rünnak," ütles Poola kaitseministri asetäitja Cezary Tomczyk kohaliku telekanali Polsat News eetris.

Poola palvel koguneb ÜRO Julgeolekunõukogu reedel New Yorgis. Kohtumine algab kell 15.00 kohaliku aja järgi, teatas Poola välisministeerium.

Ööl vastu kolmapäeva tungisid 19 drooni seadusevastaselt Poola õhuruumi, millest riik vähemalt kolm alla lasi.

Poola palus juhtumi tõttu NATO-lt artikkel nelja alusel konsultatsioone.

NATO aluslepingu artikkel 4 sedastab, et lepinguosalised konsulteerivad omavahel alati, kui neist kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle, Reuters

