X!

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

Eesti
Foto: kaitseväe peastaap
Eesti

USA Euroopa vägede endine juht Ben Hodges leiab, et Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks, et anda hävitajate pilootidele volitus alla tulistada õhuruumi rikkuvaid Venemaa lennuvahendeid. Tema sõnul pole välistatud, et NATO teeb selle otsuse juba uue heidutusmissiooni Ida Vahimees planeerimisajal. Ka mitmete Eesti poliitikute sõnul tuleks see muudatus teoks teha.

Venemaa on NATO idatiiva riikide vastu astunud mitu agressiivset sammu ja USA Euroopa vägede endise juhi Ben Hodgesi sõnul on allianss seda seni lihtsalt pealt vaadanud. Üks viis jõulisemalt vastata oleks erukindrali arvates Balti riikide õhuturbemissiooni muutmine õhukaitsemissioniks.

"See tähendaks teistsugust missiooniprofiili. Hävitajatel oleks peal loomulikult relvad, aga lisaks oleks pilootidel volitus tulistada alla kõike, mis rikub või on kohe rikkumas NATO õhuruumi. See on väga lihtne asi, millega kõik riigid võiksid nõustuda. Ma küll ei tea, aga kahtlustan, et uuel missioonil Ida Vahimees midagi sellist ka lõpuks tehakse," sõnas Hodges.

"Olukord ikkagi on selline, kus õhuturbest ei pruugi teatud situatsioonides enam piisata ja ma arvan, et just praeguses situatsioonis, kus NATO on käivitanud ka uue heidutusmissiooni Eastern Sentry, on täiesti kohane see teema uuesti üles võtta ja tõepoolest õhuturbele lisaks või selle kõrval võiks olla ka väga selgelt välja töötatud õhukaitsemissioon," ütles riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul peaks kaitsevägi ja - ministeerium seda mõtet uue missiooni planeerimisajal liitlastele tungivalt esitama. Endine kaitseväe juhataja ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras ütles, et õhukaitsemissioonist on räägitud juba 2014. aastast ja Eesti ei tohiks kindlasti ootama jääma NATO plaane.

"Eesti riik ise peaks kiiresti tegema otsuseid ja otsustama ära, kuidas meie riigis droonitõrje üles ehitatakse ja sinna kiiresti investeerima. Seda pole minu arust tehtud piisava kiirusega," lausus Terras.

"NATO liitlaste ja ääreala liikmesriikide droonitõrjevõime ja isegi droonituvastusvõime on väga puudulik, kohati isegi olematu. See on lubamatu, sest me ju kõik korrutame, ka meie siin Eestis, kuidas me õpime Ukraina sõjast. Mida me siis oleme õppinud?" küsis riigikogu riigikaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu.

Venemaa droonid lendasid Poolasse, kus on umbes 10 000 USA sõjaväelast. Hodgesi hinnangul on seega selge, et Venemaa ei austa USA administratsiooni ega usu NATO heidutusse. Selleks, et suur organisatsioon jalad kõhu alt välja võtaks, on erukindrali sõnul tihti vaja tohutut ebaõnnestumist. Poola sündmus näitas, et allianss pole droonisõjaks valmis ja see häbi võib lõpuks olla vajalik tõuge. NATO peab leidma töötavaid ja odavamaid võimalusi droonide alla tulistamiseks ja tuvastamiseks.

"Meil pole piisavalt tuvastus- ja hoiatussüsteeme. Tegelikult on vaja kokku siduda kõik olemasolevad võimekused ja selleks tuleb teha õppuseid. See on olnud tohutu puudujääk. Meil pole olnud ühist, rahvusvahelist ja kõikehõlmavat õhu- ja raketikaitseõppust üle kümne aasta," ütles Hodges.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:57

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

19:54

Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

19:52

Kuusk: otsesest relvakonfliktist Poola ja Venemaa vahel me ei räägi

19:41

Viipekeelsed uudised

19:31

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi said U-18 EM-il neljanda koha Uuendatud

19:27

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:14

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

18:38

Tartu plaanib Turu tänaval vähendada lubatud piirkiirust

18:31

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

18:25

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

19:54

Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

13.09

Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

08:55

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

17:23

OTSEBLOGI | Tšiili MM-il rallil jääb sõita veel vaid punktikatse Uuendatud

13.09

Sõja 1298. päev: Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud Uuendatud

13.09

Vägivalda õhutanud juutuuber astus Isamaast välja

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

16:34

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

05:45

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:57

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

19:31

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi said U-18 EM-il neljanda koha Uuendatud

19:14

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

18:23

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

loe: kultuur

16:44

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

16:29

Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

15:36

Aivar Kulli ajalootund. Aino Pervik kui süvapsühholoog

12:17

Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega

loe: eeter

16:27

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

15:03

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

11:46

Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

10:08

Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

Raadiouudised

18:25

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

18:25

Tartu Turu tänav läheb remonti

18:20

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

12.09

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo