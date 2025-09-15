Ühendkuningriigi hävitajad liituvad Poolas NATO missioonidega

Ühendkuningriik liituvad Poolas NATO operatsiooniga, et aidata kaitsta alliansi idatiiba pärast seda, kui Venemaa droonid eelmisel nädalal Poola õhuruumi sisenesid, teatas esmaspäeval Briti kaitseministeerium.

"Briti hävitajad hakkavad osalema õhukaitsemissioonidel Poola kohal, et tõrjuda Venemaalt lähtuvaid õhuohte, sealhulgas droone," seisis ministeeriumi avalduses, milles lisati, et kuninglike õhujõudude (RAF) hävitajate Typhoon missioonid algavad "lähipäevil".

NATO juht Mark Rutte ütles reedel, et allianss tugevdab oma idatiiva kaitset pärast Venemaa droonide sissetungi Poola õhuruumi. käivitades operatsiooni Eastern Sentry (Ida vahimees).

Poola ja tema NATO liitlased tõstsid eelmisel nädalal õhku hävitajad, et tulistada alla Poola õhuruumi sisenenud Vene droonid. See oli esimene selline juhtum kolm ja pool aastat tagasi alanud Ukraina sõja jooksul.

Laupäeval teatas droonide sissetungist seni viimase NATO liikmesriigina Rumeenia. Ka tõstis Poola õhku oma lennukid, reageerides Venemaa uutele droonirünnakutele Ukrainas otse piiri taga.

"Venemaa hoolimatu käitumine ohustab otseselt Euroopa julgeolekut ja rikub rahvusvahelist õigust," ütles Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer oma avalduses.

Tema sõnul ei ole Briti lennukid Poolas "mitte ainult jõudemonstratsioon, vaid ka elutähtsad agressiooni heidutamisel, NATO õhuruumi kindlustamisel ja Ühendkuningriigi riikliku julgeoleku kaitsmisel".

Liitlased, sealhulgas Prantsusmaa ja Saksamaa, on juba teatanud, et saadavad Poolasse täiendavaid hävitajaid. Rutte sõnul liitub operatsiooniga ka Taani.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on hoiatanud, et Venemaa laiendab teadlikult oma droonioperatsioone.

Esmaspäeval kutsus Ühendkuningriigi välisministeeriumi välja Venemaa suursaadiku Londonis, et avaldada muret droonide sisenemise pärast Poola õhuruumi. Londoni sõnul oli Venemaa droonide poolt toime pandud märkimisväärne ja pretsedenditu Poola ja NATO õhuruumi rikkumine ... täiesti vastuvõetamatu.