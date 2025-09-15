X!

USA ja Hiina kaubanduskõnelustelt suurt läbimurret ei oodata

Välismaa
TikTok rakendus
TikTok rakendus
Välismaa

Madridis algas USA ja Hiina kaubanduskõneluste uus voor, kus peamised teemad on vastastikku kehtestatud tollimaksud ja TikToki tulevik. Vaatlejate hinnangul suurt läbimurret oodata ei ole.

USA ja Hiina vahelised kaubanduspinged on järjest kasvanud, vastastikune tollimaksude tõstmine viis selleni, et tollid tõusid juba kolmekohaliseks. Washington ja Peking leppisid siiski kokku, et USA langetab ajutisi tollimakse 30 ja Hiina kümne protsendini ning augustis otsustati kõrgemate tariifide taaskehtestamise veel 90 päeva võrra edasi lükata. See tähendab, et enne 10-ndat novembrit tuleks mingi kokkulepe saavutada.

Hiina süüdistab USA-d ühepoolsetes tollimaksudes ja ekspordikontrollis ning käivitas vahetult enne seekordset kõnelustevooru USA suhtes kaks uurimist. Peking algatas dumpingu-vastase uurimise mõnede USA-st pärit mikrokiipide suhtes ja eraldi uurimise Hiina kiibisektori diskrimineerimise asjus.

Hiina kaubandusministeeriumi teatel võetakse Madridis kõne alla ka TikToki tulevik. Ministeeriumi esindaja rõhutas, et Hiina on kindlalt pühendunud oma ettevõtete seaduslike õiguste ja huvide kaitsmisele. USA on andnud Hiinale 17-nda septembrini aega leida TikTokile mittehiinlasest ostja või keelatakse populaarse rakenduse tegutsemine Ühendriikides.

TikToki teemat ei ole USA-Hiina kaubandusläbirääkimiste varasemates voorudes Genfis, Londonis ega Stockholmis arutatud. Ühe allika sõnul annab teema avalik lisamine ametliku päevakorrapunktina Trumpi administratsioonile võimaluse tähtaja järjekordseks pikendamiseks, kuigi see võib ärritada nii vabariiklasi kui ka demokraate, sest Kongress on andnud korralduse TikToki müümiseks USA ettevõttele, et vähendada riikliku julgeoleku riske.

Ühe kõnelustega kursis oleva inimese sõnul tekitab Ühendriikides muuhulgas pahameelt see, et Hiina ei ole ohjeldanud ohtliku narkootilise aine fentanüüli tootmiseks kasutatavate kemikaalide eksporti. Peking on valmis samme astuma, aga ainult siis, kui president Donld Trump kaotab fentanüüliga seotud karistustollid. USA omakorda nõuab, et kõigepealt võtaks Hiina meetmeid ja näitaks tulemusi ning alles siis saab kaaluda tollimaksude tühistamist.

USA on Madridi kõneluste eel kutsunud Euroopa riike üles kehtestama Hiinale karme tollimakse Vene nafta ostmise eest. Samuti süüdistab Washington Pekingit kokkuleppe rikkumises ja haruldaste muldmetallide ekspordi litsentside heakskiitmisega venitamises. Hiina on maailma juhtiv haruldaste muldmetallide tootja, neid mineraale kasutatakse autotööstuses, elektroonikas ja kaitsetööstuses oluliste komponentide valmistamiseks. USA lisas reedel ka kaks Hiina ettevõtet ekspordi musta nimekirja. See on vaatlejate sõnul järjekordne näide ekspordi kontrollist, mille vastu Hiina on sõna võtnud.

Vaatlejate hinnangul ei ole ka seekordsest kõneluste voorust suurt läbimurret oodata. USA endise kaubandusläbirääkija Wendy Cutleri hinnangul hoitakse suuremad kokkulepped president Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi võimalikuks kohtumiseks. Trump on öelnud, et kohtub Xiga tõenäoliselt veel selle aasta jooksul. Hiina on esitanud Trumpile ametliku küllakutse Pekingisse, millele Valge Maja ei ole veel vastanud.

Mõne vaatleja hinnangul ei ole aga suurejooneline kohtumine Pekingis mõeldav, kui eelkokkuleppeid pole. Võimalik on siiski kokkusaamine eelseisval Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorumi APEC-i kogunemise raames.

Georgtowni ülikooli Hiina eksperdi Evan Medeirose sõnul võib Trumpi otsus Pekingisse sõita tulla väga viimasel hetkel, kui ta on endale selgeks mõelnud, kas peale jääb soov tulemusi saavutada või soov hiinlaste austusavaldusi nautida.

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:21

Lävepakuküsitlus: AfD kasvatas Lääne-Saksa kohalikel valimistel toetust

06:46

Kõlvart on populaarseim linnapeakandidaat

06:22

USA ja Hiina kaubanduskõnelustelt suurt läbimurret ei oodata

06:14

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:57

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

14.09

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Lemmit Kaplinski: olen rahul, et valitsus taastuvenergia toetusi vähendab

14.09

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

13.09

Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

13.09

Vägivalda õhutanud juutuuber astus Isamaast välja

14.09

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

ilmateade

loe: sport

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

loe: kultuur

14.09

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

14.09

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

14.09

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

14.09

Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

loe: eeter

14.09

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

14.09

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

14.09

Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

14.09

Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

Raadiouudised

14.09

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

14.09

Tartu Turu tänav läheb remonti

14.09

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

14.09

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo