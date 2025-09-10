Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki

Laialdaselt tuntud ja suure mõjuga parempoolne USA poliitika- ja noorteaktivist Charlie Kirk suri kolmapäeval kui seni tabamata tulistaja avas tema pihta Utah Valley ülikoolis toimunud üritusel tule.

"Charlie Kirki tulistati Utah Valley ülikoolis," ütles ülikooli pressiesindaja Fox Newsile, kes teatas, et Kirk viidi haiglasse.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha, kuidas Kirk räägib mikrofon käes, istudes valges telgis, millel on loosungid "Ameerika tagasitulek" ja "Tõesta, et ma eksin". Kõlab üksainus lask ja on näha, kuidas Kirki kaela vasakult küljelt voolab suur kogus verd.

"Lähedalasuvast hoonest tulistati lask ja kahtlusalune on vahi all," ütles ülikooli pressiesindaja Reutersile e-kirjas. Sotsiaalmeedias levis ka video kahtlustatava arreteerimisest.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhataja Kash Patel teatas hiljem, et poliitika- ja noorteaktivisti Charlie Kirki kolmapäevases mõrvas alguses kahtlustatud isik on vabastatud. Patel tegi avalduse mõni tund pärast kahtlusaluse kinnipidamisest teatamist.

"Vahi all olnud isik on vabastatud pärast õiguskaitseorganite poolt läbi viidud ülekuulamist. Meie uurimine jätkub ja me jätkame teabe avaldamist läbipaistvuse huvides," sõnas Patel.

Ülikooli esialgse lühikese teate kohaselt tehti sündmuskohal üks lask. Salvestistelt on näha, et Kirk pidas tulistamise hetkel telkvarikatuse all kõnet mõnele tuhandele inimesele.

Meediakanali NBC teatel olid ürituse turvameetmed tagasihoidlikud, kuid Kirkil olid kaasas oma turvamehed. Sündmuskohal viibinud endine Utah' kongressi liige Jason Chaffetz ütles väljaandele Deseret News, et Kirk rääkis tulistamise hetkel massitulistamistest.

Kirki tapmine oli poliitiline mõrv, avaldas kolmapäeval arvamust Utah' osariigi kuberner Spencer Cox.

"See on meie osariigi jaoks tume päev. See on meie rahva jaoks traagiline päev. Ma tahan selgelt öelda, et see on poliitiline mõrv," toonitas Cox ajakirjanikele.

Kirk, aktivist ja konservatiivse tudengigrupi Turning Point USA asutaja, mängis novembris võtmerolli noorte toetuse suurendamisel Trumpile. Tema üritused ülikoolilinnakutes üle kogu riigi meelitavad tavaliselt kohale suuri rahvahulki.

Kirkil on X-is 5,2 miljonit jälgijat ning ta juhib populaarset taskuhäälingusaadet ja raadiosaadet "The Charlie Kirk Show". Hiljuti oli ta ka Fox Newsi saate "Fox & Friends" kaasjuht.

"Me kõik peame palvetama Charlie Kirki eest, keda tulistati," ütles Trump pärast esimesi teateid tulistamisest Truth Socialis. "Läbinisti suurepärane mees. JUMAL ÕNNISTAGU TEDA!"

Kirk aitas märkimisväärselt kaasa Trumpi populaarsuse kasvule noorte seas enne eelmisi presidendivalimisi ja riigipea on teda selle eest tunnustanud.