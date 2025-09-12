X!

USA võimud: Kirki tapja laskemoonal olid fašismivastased loosungid

Kirki arvatav tulistaja sündmuskohalt põgenemas
Kirki arvatav tulistaja sündmuskohalt põgenemas
USA võimud teatasid, et aktivisti Charlie Kirki tapja padrunitele olid graveeritud antifašismi pooldavad sõnumid.

USA-s Utah' Valley ülikooli linnakus tapeti kolmapäeval esinemise ajal konservatiivne poliitika- ja noorteaktivist Charlie Kirk. Seni tabamata tulistaja sooritas ühe lasu ja põgenes sündmuskohalt.

Reede hommikul kirjutasid mitmed meediaväljaanded, sealhulgas The Wall Street Journal ja The Telegraph, et tulistajat otsivad uurijad leidsid linnaku lähistelt metsast optilise sihikuga vintpüssi graveeringutega laskemoona, mis kannavad "transsoolise ja antifašistliku ideoloogia" sõnumeid. Reede õhtul selgus, et laskemoonal olid fašismivastased loosungid.

Võimude teatel oli leitud vintpüss mähitud rätikusse ning selle laadimiskambrisse oli jäänud üks kasutatud padrun. Samuti leiti kolm kasutamata padrunit, millel kõigil olid kirjutised, kirjutas The Telegraph.

Ametnikud kutsusid toona üles ettevaatlikkusele ja märkisid, et sõnastust võidi kiirelt areneva uurimise käigus valesti lugeda või tõlgendada.

FBI avaldas video sündmuskohalt põgenevast kahtlusalusest

Uurijate hinnangul lasi tulistaja snaiprist Kirki pihta ühe surmava kuuli, seejärel hüppas ta Utah Valley ülikooli linnakus oleva hoone katuselt alla ning põgenes metsa.

Utahi avaliku julgeoleku osakonna volinik Beau Mason ütles, et kahtlusalune näis olevat ülikooliealine, mis võimaldas tal pärast tulistamist sulanduda tudengite hulka.

"Me oleme jälginud tema liikumisi ülikoolilinnakus, treppidest üles katusele, üle katuse tulistamiskohani," sõnas Mason.

"Pärast tulistamist suutsime jälgida tema liikumist hoone teisele küljele, kust ta hüppas alla ja põgenes ülikoolilinnakust välja lähedalasuvasse elamupiirkonda," lisas ta.

Neljapäeval teatas FBI, et pakub 100 000 dollari suurust auhinnaraha informatsiooni eest, mis viiks arreteerimiseni, ning avaldas kaks kahtlusaluse fotot.

FBI avaldas arvatavast tapjast foto Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/FBI

USA president Donald Trumpi hääleka toetaja mõrv on tekitas riigis šokilaine

Trump teatas, et annab Kirkile postuumselt Presidendi Vabadusmedali, mis on riigi kõrgeim eraisikule antav teenetemärk.

Kirkit peeti nii konservatiivse aktivismi tulevikuks kui ka tugevalt polariseerivaks isikuks.

Ta esines vabariiklaste üritustel, millest paljud olid populaarsed äärmuslikult konservatiivse Tea Party liikumise liikmete seas. Tema igapäevasel raadiosaatel oli sotsiaalmeedias miljoneid jälgijaid.

Tema sotsiaalmeediakanalid sisaldasid rohkesti klippe, kus ta debateeris tudengitega sellistel teemadel nagu kliimamuutused, usk ja pereväärtused.

Kirki kommentaarid soo, rassi ja poliitika kohta pälvisid sageli tugevat kriitikat liberaalse maailmavaatega inimestelt.

Ta oli ka häälekas relvakontrolli vastane. Mõned kuud tagasi ütles ta: "Kahjuks tasub leppida igal aastal mõne relvadega seotud surmaga, kui me tahame põhiseadust kaitsta."

Kirk mängis olulist rolli möödunud aastal Trumpi presidendikampaania ajal, kuna ta motiveeris hulgaliselt inimesi tulevase presidendi poolt hääletama.

Donald Trump ja Charlie Kirk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst

Kirki ja Trumpi suhe süvenes pärast Trumpi võitu, Kirk osaledes Trumpi ametissevannutamisel jaanuaris Washingtonis. Ta oli ka regulaarne külaline Valges Majas mõlema Trumpi ametiaja jooksul.

New York Timesi andmetel mängis ta Trumpiga golfi vaid kaks päeva enne presidendi 2025. aasta ametissevannutamist.

Kirk oli eriti lähedane asepresident JD Vance'iga, kes lendas pärast tema mõrva Utah'sse, et lohutada Kirki naist ja lapsi.

Neljapäeva õhtul aitas Vance kanda Kirki kirstu oma lennukisse, et viia Kirki surnukeha tema kodulinna Arizonas, kus ta elas koos oma naise Erika ja kahe lapsega.

"Nii suur osa sellest edust, mis meil selles administratsioonis on olnud, tuleneb otseselt Charlie võimest organiseerida ja inimesi kokku tuua," kirjutas Vance sotsiaalmeedias.

"Ta ei aidanud meil vaid 2024. aasta valimisi võita, vaid aitas meil ka kogu valitsuse tööle panna," lisas asepresident.

Tulistamine tekitab kartusi, et USA on sattumas uude poliitilise vägivalla perioodi, mis mõjutab mõlemat parteid, märgib The Telegraph.

Hiljutiste poliitiliste rünnakute hulka kuuluvad Minnesota osariigi seadusandja ja tema abikaasa mõrvamine nende kodus juunis, Colorado paraadi rünnak juunis, kus mees ründas süütekehaga Hamasi poolt pantvangi võetud inimeste vabastamist nõudvaid meeleavaldajaid, ning aprillis toimunud juudi päritolu Pennsylvania kuberneri Josh Shapiro maja süütamine.

USA lubas tühistada Kirki mõrva õigustavate välismaalaste viisad

USA välisministeeriumi asevälisminister Christopher Landau lubas neljapäeval tühistada viisad välismaalastel, kes avaldasid internetis toetust tapmisele.

USA välisministeerium julgustas internetikasutajaid välismaalaste vastavatest postitustest teada andma.

"Juhtiva poliitilise tegelase kohutava mõrva valguses tahan rõhutada, et välismaalased, kes ülistavad vägivalda ja vihkamist, ei ole meie riiki oodatud külalised," toonitas Landau suhtlusvõrgustikus X.

"Olen tundnud jälestust nähes, kuidas mõned isikud sotsiaalmeedias seda sündmust kiidavad, õigustavad või pisendavad. Olen andnud meie konsulaarametnikele korralduse võtta tarvitusele asjakohased meetmed," sõnas asevälisminister.

Landau sai kiiresti oma sotsiaalmeediapostitusele hulgaliselt vastuseid, milles juhiti tähelepanu konkreetsetele veebikommentaaridele.

Toimetaja: Valner Väino, Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, BBC, Wall Street Journa, BNS

