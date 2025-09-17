Trump saabus teisele riigivisiidile Ühendkuningriiki

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump saabus teisipäeva õhtul oma teisele riigivisiidile Ühendkuningriiki, olles sellega esimene USA president, kes teeb oma ametiajal Suurbritanniasse kaks riigivisiiti. Visiiti saadavad protestid ning Briti politsei pidas juba teisipäeva õhtul kinni neli inimest.

Trump ütles Suurbritanniasse lennates presidendilennuki pardal viibinud ajakirjanikele, et tema visiit saab olema väga suur asi.

Presidendi lennuk Air Force One maandus Londoni lähedal Stanstedi lennuväljal kell 21.07 kohaliku aja järgi. 79-aastast Trumpi ja tema abikaasat Melaniat tervitas auvahtkond, kui nad lennukist väljusid.

Briti monarhiast kaua lummatud olnud vabariiklane Trump on esimene USA president, kes on kutsutud sinna kahele riigivisiidile. Eelmisel korral võõrustas teda 2019. aastal tema esimesel ametiajal kuninganna Elizabeth II.

Kuningas Charles III võõrustab Trumpi kolmapäeval Windsori lossis korraldataval banketil ja kaarikusõidul, enne kui USA president kohtub neljapäeval peaminister Keir Starmeriga tema maaresidentsis.

"Charles, kes, nagu te teate, on nüüd kuningas, on mu sõber," ütles Trump varem Valges Majas ajakirjanikele. "Ta on nii elegantne härrasmees ja esindab riiki nii hästi."

Briti võimud on Trumpi visiidi ajal kehtestanud ranged turvameetmed ja tema majutamine Windsori lossi tähendab, et Trump on rahvahulkadest kaugel. USA presidendi plaanides ei ole Londoni külastamist, kus kolmapäevaks on kavandatud suur Trumpi-vastane meeleavaldus.

Uudisteagentuuri AFP kommentaari kohaselt soovib Briti valitsus kasutada kuningliku perekonna pehmet jõudu, et hoida Trumpi enda poolel, vaatamata tema ettearvamatusele kõiges alates tollimaksudest kuni Ukraina ja Gaza konfliktideni. Küsimus on selles, kas katse Trumpi pimestada ja meelitada ka töötab.

Trump andis mõista, et raskustes Starmeril seisab veel palju tööd ees ajal, mil Suurbritannia püüab viimistleda kokkulepet, et vältida USA presidendi laiaulatuslikke tollimakse.

"Nad tahavad näha, kas saavad kaubanduslepingut veidi viimistleda," ütles Trump.

Visiit on "mõlema mehe jaoks tohutult oluline hetk", ütles mõttekoja British Foreign Policy Group direktor Evie Aspinall.

"Trumpi jaoks on riigivisiit võimalus nautida talle meeldivat toredust ja tseremooniaid," ütles ta AFP-le. "Starmeri jaoks on visiit võimalus juhtida tähelepanu kõrvale kodumaiselt rahulolematuselt ja suunata rambivalgus rahvusvahelistele teemadele, milles ta on olnud edukam."

Downing Street on teatanud, et Trumpi visiit viib riikidevahelise "murdmatu sõpruse" uutesse kõrgustesse.

Kaks riiki allkirjastavad Trumpi visiidi käigus hulga tuuma- ja tehnoloogiaprojektide lepinguid umbes 10 miljardi naela (13,6 miljardi dollari) väärtuses.

Briti politsei vahistas Windsori lossi lähistel neli protestijat

Briti politsei pidas teisipäeval Windsori lossi lähistel kinni neli inimest pärast seda, kui kuninglikuks residentsiks oleva lossi müüridele projitseeriti USA presidendi Donald Trumpi ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini fotod.

Teisipäeva päeval rullisid meeleavaldajad Windsori lossi lähedal lahti tohutu plakati, millel oli Trumpi ja Epsteini foto, ning projitseerisid hiljem mitu pilti neist kahest lossi tornile.

Politsei teatas avalduses, et neli täiskasvanut arreteeriti kahtlustatuna pahatahtlikus suhtluses pärast "loata projitseerimist" Windsori lossis. Neli inimest on endiselt vahi all.

USA Esindajatekoja demokraadid avalikustasid 8. septembril sünnipäevakirja, mille Trump väidetavalt kirjutas Epsteinile enam kui 20 aastat tagasi, kuigi Valge Maja on selle autentsust eitanud. Kiri projitseeriti ka lossile koos Epsteini ohvrite piltide, juhtumit käsitlevate uudiste ja politseiraportitega.

Kirja avaldamine on taas tähelepanu juhtinud teemale, mis on presidendi jaoks muutunud poliitiliselt häirivaks. Kuigi ta on kutsunud oma toetajaid teemat eirama, on huvi Epsteini kuritegude ja selle kohta, kes veel võisid neist teada või temaga seotud olla, jäänud püsima. Trump oli enne presidendiks saamist Epsteiniga sõber, kuid läks endise finantsistiga tülli aastaid enne seda, kui ta süüdimõistetuna vanglas 2019. aastal enesetapu tegi.