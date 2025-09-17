Taro: Eestil pole praegu põhjust piiri Venemaaga sulgeda

Riigikogu Isamaa fraktsioon algatas teisipäevasel istungil eelnõu, mille kohaselt suletaks julgeolekuolukorda ning idanaabri provokatsioone arvestades Eesti ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu märkis, et Soome on sulgenud piiri Venemaaga täies mahus ning arutelud kontrolljoone sulgemisest käivad ka Lätis ja Leedus.

Siseminister Igor Taro (E200) sõnul ei ole Eestil piiri sulgemiseks põhjust. "Minu hinnangul oleks tegu konkreetse vastumeetmega mingisuguse tegevuse suhtes," ütles Taro ERR-ile.

Ta selgitas, et piiripunktid toimivad normaalselt ning Eesti on Venemaalt tulevat rännet oluliselt piiranud. Samuti on rakendatud mitmeid meetmeid, sealhulgas kehtestatud täielik tollikontroll, mis on olulisel määral piiranud kaubavahetuse liiklust.

Taro rõhutas, et Eesti on jätnud piiri lahti humanitaarkaalutlustel, et inimestel oleks võimalik teisel pool piiri elavaid lähisugulasi külastada, kuid kui julgeolekuolukord peaks muutuma, saab piiri väga kiiresti sulgeda. "Kui midagi peaks muutuma, siis saab see väga kiiresti tehtud," lisas ta.

Kui Läti ja Leedu otsustaksid piirid sulgeda, siis võib surve kontrolljoone sulgemiseks Eestile suureneda.

"Igasugune ühine otsus tuleks niimoodi, et Eesti oleks ka sellesse otsusesse kaasatud. Ja see olukord, mis meil praegu on, et me oleme oma piiripunkte lahti hoidnud, tuleneb ka osaliselt ka sellisest rahvusvahelisest konsulteerimisest ja koostööst," kommenteeris Taro

Minister rääkis, et Soome sulges piiri rändesurve tõttu, kuna Venemaa suunas illegaalsed migrandid piiri ületama. Eestil on olnud ainult üks juhtum, kus Venemaa suunas migrantide grupi Eesti piiri ületama, kuid piiripunkt suleti ning migrantide grupp silla keskelt edasi ei saanud. "Selles mõttes näitasime ära, et see ei toimi meie puhul," märkis Taro.

"Me alati hindame olukorda ja teeme koostööd naabritega. Kindlasti ei astu me naabritega teist jalga ega tegutse nendega koordineerimatult. Kõik, mis me oleme teinud, me oleme teinud lähtuvalt nii Eesti julgeolekuolukorrast kui ka koostööst meie naabritega," lisas ta.