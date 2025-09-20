X!

Stoicescu: et see ei korduks, peame Venemaa vastu midagi praktilist tegema

Eesti
{{1758375660000 | amCalendar}}
Kalev Stoicescu.
Kalev Stoicescu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Et Venemaa provokatsioonid Eesti vastu ei jätkuks, tuleb teha midagi praktilist ning näidata, et ükski samm NATO vastu ei jää vastusammuta, ütles riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ERR-ile.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Stoicescu sõnul loodab ta, et taoline provokatsioon ei kordu, aga selleks tuleb omalt poolt teha midagi praktilist.

"Võib-olla on lisavahendeid vaja siia, protseduure kehtestada, ja need ka tehakse, kui seda vajalikuks peetakse. Ja siis on veel võimalus astuda asümmeetrilisi samme /..../, mis võiksid olla sellised, mis teevad Venemaale valu ja on Venemaale kahjulikud, set ma ei näe muud võimalust, kuidas on võimalik Venemaad distsiplineerida, taltsutada," lausus Stoicescu.

Stoicescu tõi asümmeetrilise vastukäigu näiteks Venemaa gaasi-naftasektori ja varilaevastiku. "On võimalusi, mida teha, et Venemaa näeks, et ükski selline jäme provokatsioon ei jääks tagajärgedeta ja et tagajärjed saavad olema talle ebameeldivad. Ainult nii on võimalik tagada, et nad tulevikus respekteerivad meie suveräänsust;" lausus ta.

Poliitilise poole pealt on NATO reaktsioon olnud väga hea, ütles Stoicescu.

"NATO riigid on kõik reageerinud, näidanud solidaarsust meiega. Kaitsevägi, itaallased, kes on siin õhuturbemissioonil, tegid oma töö suurepäraselt. See on täiesti pretsedenditu olukord ja seetõttu tegime ka meie otsuse algatada artikkel nelja. Teisipäeval alustame NATO-s artikkel nelja läbirääkimisi liitlastega," ütles ta.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni pidasid laupäeval ühise erakorralise istungi, teemaks Eesti õhuruumis toimunud suveräänsuse rikkumine, ning kutsutud olid ka kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna.

Kunnas: praegu võiks NATO õhuturbemissiooni muuta õhukaitsemissiooniks

Riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas ütles ERR-ile, et kui NATO õhukaitse juhtimissüsteem ja Eesti kaitsevägi käitusid tema hinnangul täiesti adekvaatselt ja professionaalselt, siis etteheiteid on tal riigikantseleile info jagamise kohta.

"Mul ei ole sõjalisele poolele mingeid etteheiteid. Aga kui me vaatame edasi seda intsidenti, siis ma ise sain sellest teada meediast. Meil on olnud mitmeid intsidente: alates merekaablite lõhkumisest varilaevastiku juhumini. Riigikantseleil peaks teavitamine – nii vastutavate ametiisikute osas kui ka strateegiline kommunikatsioon elanikkonnale – olema rutiin, aga ma näen, et see nii ei ole ja sellele ma juhtisin ka ühisistungil tähelepanu," lausus Kunnas.

Teisipäevase NATO nõupidamise kohta märkis Kunnas, et oluline on see, mis on kohtumisel Eesti eesmärk.

"Kui eesmärk on see, et sarnased intsidendid ei korduks ja me kutsusime kokku artikkel nelja konsultatsioonid, siis mida me tahame seal saavutada. Kas on olemas momentum selleks, et NATO võiks muuta meie õhuturbemissiooni õhukaitsemissiooniks? Me oleme taotlenud seda aastast 2014 – seda ei juhtunud siis ja ei juhtunud ka siis, kui Venemaa alustas laiaulatuslikku kallaletungi Ukrainale. Kas praegu on see moment olemas, et seda muuta – mina seda ei tea, seda otsustavad liitlased NATO nõukogus," ütles Kunnas.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:19

USA teatemeeskonda tabas eeljooksus krahh

17:10

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

16:56

Stoicescu: et see ei korduks, peame Venemaa vastu midagi praktilist tegema Uuendatud

16:54

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

16:30

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

16:26

ÖÖSEL OTSE | Erm alustab teist päeva viiendana, Garland ja Skotheim tugevad Uuendatud

16:07

Arvustus. "Saal biennaal" – isikliku ja kollektiivse piirimail

16:06

Tsahkna: NATO partnerite sõnul on artikkel nelja kokkukutsumine adekvaatne samm

15:51

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

15:19

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.09

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

16:26

ÖÖSEL OTSE | Erm alustab teist päeva viiendana, Garland ja Skotheim tugevad Uuendatud

19.09

Michal: hävitajate alla laskmiseks on omad parameetrid

19.09

Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

07:03

Venemaa eitas Eesti õhuruumi rikkumist

14:22

Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

12:57

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

19.09

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

19.09

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:19

USA teatemeeskonda tabas eeljooksus krahh

17:10

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

16:54

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

16:30

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

loe: kultuur

16:07

Arvustus. "Saal biennaal" – isikliku ja kollektiivse piirimail

14:03

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

13:58

Terminaatori tehnik: olen tuhande inimese ees lavaletungijaga maadelnud

13:18

Brigitta Davidjants ja Marju Raju: rõõm koorilaulust

loe: eeter

11:41

Vaiko Eplik: Koera "Pure" on minu plaatidest esimene, mille üle olen siiani uhke

10:43

Stefan uuest singlist: panin selle sisse värske armumise emotsiooni

10:13

"Rahamaast" saab seriaal

19.09

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

Raadiouudised

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

19.09

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

19.09

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

19.09

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

19.09

Laupäev tuleb hoovihmadega

19.09

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo