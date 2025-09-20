X!

Pevkur: ka jõu kasutamiseks oli valmidus olemas

Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti ja NATO reaktsioon Venemaa reedesele provokatsioonile näitas, et NATO õhukaitse toimib efektiivselt ning on olemas vajadusel valmidus kasutada ka jõudu, ütles ERR-ile kaitseminister Hanno Pevkur.

Venemaa sagenevad provokatsioonid NATO riikide vastu on osa strateegiast, millega üritatakse lääneriikidele selgeks teha, et nende huvi on enda kaitsmine, mitte Ukraina abistamine, ütles Pevkur pärast laupäeval toimunud riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühist erakorralist istungit.

"Ja kui me arutame, et kas me peaksime siia rohkem hävitajaid tooma või õhukaitset, siis see on täpselt, mida Venemaa soovib – et me ei saadaks abi Ukrainasse, vaid et me tegeleksime oma asjadega ja fookus Ukraina pealt läheks ära. See on üks Venemaa strateegilisi huvisid olnud, et lääs, tegelege oma asjadega, ja me siin tegeleme Ukrainaga. See on Venemaa üks suuremaid eesmärke sellist provokatsioonide puhul," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul peame jätkama nende asjade tegemist, mida meil on vaja teha: NATO neljanda artikli käivitamine ja konsultatsioonid liitlastega.

"Teiseks, me nägime reedel, et NATO toimib väga efektiivselt ja hästi, kuni sinnani välja, et kui on tõesti vaja kasutada viimast abimeedet, milleks on jõu kasutamine, siis ka selleks oli valmidus olemas. Kolmandaks – me teame, et oleme suutelised Eesti õhuruumi kaitsma koos liitlastega," ütle Pevkur.

Kaitseminister lisas, et erinevad detailid ja Eesti vajadused vaadatakse nüüd üle koos NATO Euroopa vägede ülemjuhatajaga. Samuti räägitakse NATO liitlastega, mida saab NATO idatiival rohkem teha.

"Reede õhtul juba erinevad konsultatsioonid käisid liitlastega. Ka meie enda tegevused, nii droonide tõrjel kui ka õhuseire tugevdamisel, jätkuvad," ütles Pevkur.

Riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas ütles ERR-ile, et tema hinnangul peaks kaaluma, kas praegu on jõutud sinnani, et Eestis võiks NATO õhuturbemissiooni asemel olla õhukaitsemissioon.

Pevkuri sõnul tuleb selleks arvestada erinevate nüanssidega. "Siin on nüansid, millised on jõu kasutamise reeglid, kelle on õigus anda vastav korraldus järgmise sammu tegemiseks," ütles ta.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Toimetaja: Marko Tooming

