Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt?

Eesti
Lauri Läänemets.
Lauri Läänemets. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets maksis 2021. aastal enne partei juhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas, kirjutab Õhtuleht. Läänemets tunnistab sularahas maksmist, kuid ütleb, et on ettevõtja kohustus maksud tasuda – sõltumata sellest, kas arve eest tasus klient ülekandega või sularahas.

Info sularahas maksmisest andis ajalehele varem sotside ridadesse kuulunud, kuid nüüd Isamaa liikmena valimistel kandideeriv Egle Heinsar.

Heinsar ütles ajalehele, et leppis Läänemetsaga isiklikult kokku – talle makstakse poole kohaga töö eest 1000 eurot netos. "Tasu pidi tulema rahastajatelt, kelle isikuid või ettevõtet mulle teada ei antud," meenutab Heinsar. "Algne kena tööpakkumine vormus aga mustalt töötamiseks [2021. aasta] augusti lõpupoole, kui töö alustamise aeg (1. september) lähedale jõudis."

Heinsari sõnul tuli ettepanek sulas maksta Läänemetsalt endalt. Naine oli nõus. "Tema oli tol ajal minu suhtes võimupositsioonil kui piirkonna juht. Seetõttu olin vastutulelik, arvates, et kui kodulehe tööle saame, olukord muutub ja vormistame töösuhte ametlikult. Seda aga ei juhtunud," ütles ta.

Töö eest sai Heinsar 2021. aasta oktoobrist kuni järgmise aasta veebruarini kokku 5000 eurot. 4000 eurot vedas tema sõnul isiklikult kohale Lauri Läänemets.

"Tõi elukoha postkasti lõhnaküünalde karbi või šokolaadikarbi vahele torgatult," meenutas Heinsar.

Läänemets: maksin eraisikuna

"Täna tõstatati meedias küsimus sellest, kas ma olen kellelegi maksnud töötasu või teenuste eest ilma, et oleks selle eest nõutud makse tasunud," reageeris Lauri Läänemets neljapäeva õhtul tehtud avalduses. "Esiteks tahan rõhutada, et Eglega tegime tõesti paari aasta jooksul tihedat koostööd nii Järvamaa kui erakonna tasandil. Ta oli aktiivne erakonna liige ning andis olulise panuse."

"Kõik tööd, mis Egle erakonnale on teinud, on ametlikult ja tema ettevõtte poolt arvete alusel tasutud. Mulle riigikogu liikme töös vajaliku abi eest tasumiseks kasutasin ka kuluhüvitisi," lisas Läänemets.

"Kuid lisaks palusin Egle abi ka eraisikuna, kui otsustasin kandideerida erakonna esimeheks. Mul oli loetud kuude jooksul tarvis omajagu abi erinevate tekstidega, kuid selgelt oli tegu teenusega, mille eest ma ei soovinud kuluhüvitistega maksta. Erakonna sisekampaania eest ei maksa ka erakond. Seega ostsin ma teenust eraisikuna ning tasusin selle eest ka eraisikuna – omavahelisel kokkuleppel maksin arved sularahas. Arveid ma kunagi ei vajanud, sest mul polnud nendega midagi peale hakata. Seega mina ei oska täna öelda, kas Egle Heinsar need arved toona koostas ning oma ettevõtte alt vajalikud maksud tasus," kirjutas Läänemets.

"Inimene ei küsi ega säilita isiklike teenuste eest saadud arveid ning eeldab, et on arve väljastanud ettevõtja kohustus, et kõik vajalikud maksud nende arvete pealt oleks tasutud – sõltumata sellest, kas arve eest tasus klient ülekandega, kaardiga või sularahas," lisas Läänemets.

"Mul on tekkinud segaduse pärast ülimalt kahju. Kindlasti teen mistahes küsimustes vajadusel maksu- ja tolliametiga igakülgset koostööd ning kui tõesti selgub, et minu poolt ostetud teenuste eest on õhku jäänud mingid võlgnevused, tasun need otseloomulikult," märkis Läänemets.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Allikas: Õhtuleht

Samal teemal

