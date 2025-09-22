Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

Möödunud reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Intsidendile reageerisid hetkel Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35.

Peskov väitis esmaspäeval, et Moskva ei ole kuulnud, et Eesti oleks teatanud, et neil oleks süüdistuse kohta tõendeid. Peskov väitis, et Vene piloodid tegutsevad alati rahvusvahelise õiguse kohaselt, vahendas Reuters.

"Me peame selliseid avaldusi tühjadeks, alusetuteks ja kooskõlas täiesti jultunud poliitikaga, mille eesmärk on pingete eskaleerimine ja konfrontatsioonilise õhkkonna õhutamine," väitis Peskov.

Peskovi väitel ei ole tegemist uute arengutega Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitikas.

"Me jälgime seda pidevalt. Aga nüüd, meie kahetsuseks, eskaleerib see pingeid piirkonnas veelgi," seletas Peskov.

Esmaspäeval toimub seoses Venemaa reedese Eesti õhupiiri rikkumisega ÜRO julgeolekunõukogu erakorraline kohtumine.

Teisipäeval arutavad Eesti õhuruumi rikkumist NATO suursaadikud. Eesti taotles pärast intsidenti alliansi aluslepingu 4. artikli alusel konsultatsioone.

Eesti välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles esmaspäeval Vikerraadios, et alatu vale on Venemaa kaitseministeeriumi teade, et nemad lendasid rahvusvaheliste vete kohal.

"Meil on selle kohta ümberlükkamatud tõendid ja mitte ainult meil, kõikidel meie liitlastel. Need tõendid on olemas. See, et Venemaa provokatiivselt ja ohtlikult rikub NATO riigi õhuruumi, on üks asi. See, et ta avalikult kogu maailmale selle kohta valetab, on teine asi," ütles Vseviov.

Laupäeval avaldas Eesti kaitsevägi ka joonised, millelt on näha reede hommikul Eesti õhuruumi rikkunud Vene MiG-31 hävitajate liikumistrajektoor.