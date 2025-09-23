X!

Tsahkna: Eesti inimesed võivad olla rahulikud, kuna me ei ole enam üksi

Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et Venemaa provokatsioone NATO riikide vastu ei tolereerita. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on näha, et NATO on ühtne, mistõttu ei pea eestlased muretsema.

NATO peasekretär Mark Rutte rõhutas teisipäeval pressikonverentsil, et igale juhtumile, kus Venemaa provotseerib ja rikub piire, lähenetakse eraldiseisvalt ja reageeritakse vastavalt. Eesti välisminister Margus Tsahkna sõnul on säärane sõnum täiesti piisav, kuna eelkõige on oluline näidata, et NATO on ühtne.

"Putin soovib tekitada lõhet Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel. Seda ei olnud võimalik tal teha. See, et NATO nõukogu meie soovil kogunes artikkel 4 alusel, siis konsultatsioonidega see ühtsus on väga selgelt seal selja taga. Lisaks see, et Ida Vahimeest (Easten Sentry) tugevdatakse, on väga tähtis sõnum. Sellega tuuakse juurde võimekusi ehk ma arvan, et see on oli piisav sõnum ja NATO avaldus oli väga tugev," sõnas Tsahkna.

12. septembril teatas NATO plaanist Ida Vahimees, mis muutus veelgi olulisemaks hetkel, mil Venemaa kolm MIG-31 hävitajat tungisid Eesti õhuruumi. Tsahkna sõnul plaanib NATO tugevdada kogu idarinnet ja kavatsetakse tegeleda rohkem nii õhutõrje, NATO kohaloleku ja heidutusmeetmetega.

"See on väga oluline sõnum meile poliitilisel tasemel. Nüüd läheb sõjaline planeerimine siit edasi, et mis siis täpselt toimuks ja samamoodi ka aktiivsete õppuste lisandumine meie regiooni. See kõik on see, mis heidutab Venemaad, mis tugevdab meie võimekust, aga kõige tähtsam on just see, et NATO näitas, et me oleme ühtsed, me suudame koheselt tegutseda sõjalisel tasemel, mis puudutab NATO õhutõrjemissioone ja et me tugevdame kogu idarinnet," selgitas välisminister.

Tsahkna sõnul on Eesti jaoks väga kasulik säärane ülemaailmne tähelepanu, kuna see näitab, kui agressiivne riik Venemaa tegelikult on.

"Globaalselt saavad ju kõik aru, et Venemaa on agressiivne riik ja et Eesti ei ole üksinda. See, mida Venemaa teeb Euroopas, mida ta tegi ka Poolas ja Rumeenias, kõik asetub suurde pilti ja me peame sellest rääkima. Kõige halvem oleks see, kui me salgaksime maha Venemaa agressiivsuse ja selle, et ta ei tegutse mitte ainult Ukraina, vaid palju laiemalt Euroopa julgeolekuarhitektuuri lammutamisega. See toetus, mida me oleme ÜRO-s saanud, on ikkagi ülivõimas. Eesti inimesed võivad olla rahulikud. Kui me kunagi 1990. aastate alguses otsustasime, et me ei jää enam mitte kunagi üksi, siis täpselt niimoodi see ka täna on, et me ei ole üksi," ütles Tsahkna.

Välisminister tõdes ka, et tema isiklikult on saanud ÜRO peaassamblee kogunemisel palju tähelepanu ning riigid, kellega muidu tavaliselt ei suhelda, tulevad ligi ja avaldavad toetust.

"Nad ütlevad, et me oleme teiega, sest territoriaalse terviklikkuse rikkumine ehk sõjalisel viisil territooriumite muutmine - see on see, mis globaalselt paneb praktiliselt kõiki riike muretsema. Eesti on selgelt peale eilset julgeolekunõukogu tähelepanu keskpunktis olev riik," sõnas Tsahkna, lisades, et tänu sellele saab palju rohkem esile tuua ka olukorda Ukrainas.

Teisipäeval kogunes Brüsselis NATO peakorteris Põhja-Atlandi nõukogu artikkel 4 konsultatsioonideks, mille algatas Eesti 19. septembril toimunud Venemaa hävitajate Eesti ja NATO õhupiiri rikkumise järel.

Konsultatsioonide käigus kinnitasid liitlased tugevat solidaarsust. NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul ei ole vahet, kas Venemaa hävitajate sissetung Eesti õhuruumi oli tahtlik või mitte – sellist käitumist ei tolereerita mitte mingil juhul.

Toimetaja: Johanna Alvin

