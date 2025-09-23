X!

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat

Foto: SCANPIX/AFP/ALEXI J. ROSENFELD
USA president Donald Trump pidas kõne ÜRO peaassambleel ja kritiseeris teravalt Euroopa rändepoliitikat. Trump pilkas veel ÜRO-d ja rääkis, et organisatsioon ei aita kaasa rahu tagamisele.

Trumpi kõne kestis ligi tund aega ning ta alustas endale tuttavalt territooriumil. Ta ründas riigisiseseid poliitilisi vastaseid ning kiitis USA majandust. 

Seejärel keskendus ta välispoliitikale ning väitis, et on lõpetanud seitse sõda. Samuti pilkas ta ÜRO-d ning rääkis, et organisatsioon loobib ainult tühje sõnu. 

"ÜRO-l on tohutu potentsiaal. Olen seda alati öelnud, sel on tohutu, tohutu potentsiaal. Kuid organisatsioon ei ole lähedalgi selle potentsiaali rakendamisele," ütles Trump 

Trump nõudis taas Gaza pantvangide vabastamist, samuti kritiseeris ta USA liitlaste otsust tunnustada Palestiina riiki.

"See oleks tasu Hamasi kohutavate julmuste, sealhulgas 7. oktoobri rünnaku eest, isegi kui nad keelduvad pantvange vabastamast või relvarahuga nõustumast," ütles Trump oma kõnes.

Ta leidis veel, et ÜRO rahastab rände abil lääne-vastast rünnakut. "ÜRO rahastab rünnakut lääneriikide ja nende piiride vastu," ütles Trump. 

Seejärel kritiseeris Trump ka Euroopa riikide praegust rändepoliitikat. 

"On aeg lõpetada läbikukkunud avatud piiride eksperiment. Teie riigid on teel põrgusse," rääkis Trump. 

Trump mainis veel konkreetselt Suurbritanniat ning väitis, et Londoni linnapea Sadiq Khan tahab kehtestada šariaadiseadust. Lisaks kritiseeris ta veel ka kliimamuutuste vastu võitlemist. 

"Kui te ei peata inimesi, keda te pole kunagi näinud, kellega teil pole midagi ühist, siis teie riik ebaõnnestub. Ma olen USA president, aga ma muretsen Euroopa pärast. Ma armastan Euroopat, ma armastan Euroopa rahvast. Ja ma vihkan näha seda, kuidas seda hävitab (kallis) energia ja sisseränne," rääkis Trump. 

Trump nõudis Euroopalt veel Vene nafta ostmise lõpetamist. 

"Nad ei saa seda teha, mida nad teevad. Nad ostavad Venemaalt naftat ja gaasi, samal ajal kui nad ise Venemaaga võitlevad," rääkis Trump. 

Trump lubas veel hävitada narkosmugeldajate paadid. 

"Hoiatan kõiki terroristidest pätte, kes Ameerika Ühendriikidesse mürgiseid uimasteid smugeldavad: me hävitame teid täielikult," ütles Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, BNS, The Telegraph

