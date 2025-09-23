Itaalia otsustas jätta Ämarisse oma õhukaitsesüsteemi SAMP/T kauemaks

Vastuseks Venemaa agressiivsele käitumisele Eesti õhuruumis otsustas Itaalia jätta siia kauemaks oma õhukaitsesüsteemi SAMP/T. Otsusest teatas Ämari lennubaasi külastanud Itaalia kaitseminister, kes ühtlasi tänas oma sõdureid otsustuskindla tegutsemise eest.

Venemaa Eesti õhuruumi rikkumisele vastasid möödunud nädalal just Itaalia hävitajad. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul näitas juhtum selgelt NATO riikide tõhusat koostööd.

"Kõigepealt olid kohal soomlased, siis itaallaste hävitajad Ämari lennubaasist ja lõpuks võtsid asja üle rootslased. Seega see oli suurepärane koostöö," lausus Pevkur.

Ämari lennubaasis on praegu pea 500 Itaalia sõdurit. Peale hävitajate on itaallastega kaasas ka SAMP/T õhukaitseüsteem.

"Venemaa Eesti õhuruumi rikkumise tulemus on, et Itaalia otsustas pikendada SAMP/T süsteemi ja CAEW radarlennuki kohalolu. Kui nad soovisid reaktsiooni, siis nad said selle, milleks on meie kohalolu tugevdamine siin," sõnas Itaalia kaitseminister Guido Crosetto.

Esialgse plaani järgi pidi õhukaitsesüsteem lahkuma sügisel itaallaste esimese rotatsiooniga. Nüüd jääb see siia nende õhuturbemissiooni lõpuni järgmisel kevadel.

"See on esimene ja selge vastus venelaste provokatsioonidele, et kui venelased siin lendavad ja peaksid sattuma veel meie õhuruumi, siis nad teavad, et siin on neile vastu vaatamas ka pikamaa õhutõrjesüsteem ehk mitte ei ole ainult õhust võimalik neid mõjutada, vaid on ka maa-õhk võimekus siin olemas ja eks ta on osalt ka vastus sellesama Ida Vahimehe projektis," ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul töö Ida Vahimehe kallal jätkub. NATO artikkel 4 arutelu järel tehtud poliitiline deklaratsioon kinnitas õhukaitse tugevdamise plaane. Selle üks osa on meie enda, teine liitlaste suurem panus. Samuti mõeldakse Balti õhuturbemissiooni arendamise peale, kuid see ei pruugi ilmtingimata tähendada õhukaitsemissiooniks muutumist. Pevkur ütles, et võrreldes algusaegadega on õhuturbemissioonis juba näpuotsaga õhukaitset ka sees.

"Kui me vaatame Eurofightereid, kes siia Eestisse tulevad, siis nende kõhu all saab olema juba palju tugevam relvastus kui näiteks varasemate missioonide puhul ja see ongi tegelikult see vastus, et me läheme õhukaitseelementidele üle. Loomulikult, kui me räägime sõjaaja õhukaitsemudelist, siis see on hoopis teistsugune," lausus Eesti kaitseminister.

"Aktuaalse kaamera" küsimusele, kas Itaalia toetaks Balti õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks, vastas riigi kaitseminister, et on valmis tegema kõik vajaliku.

"Sellest hetkest, kui otsustasime oma võimekusi NATO idatiivale saata, oleme olnud valmis tegema kõik vajaliku, aga arvan, et praegu on kõige olulisem säilitada külma närvi ja rahu," ütles Crosetto.