Kolmapäeval kisub ilm sügiseselt jahedaks

Foto: ERR
Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Barentsi merelt itta ning Eesti jääb selle edelaserva. Päev tuleb meil seetõttu tuuline ja vihmane. Neljapäeval aga tugevneb Lõuna-Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja selle serv laieneb üle Eesti. Ilm on olulise sajuta, vaid päeval võib üksikutes kohtades vähest hoovihma sadada. Tuul on mõõdukas ning õhumass võrdlemisi külm.

Öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Kui öö hakul sajab kohati, siis pärast keskööd juba mitmel pool hoovihma; rannikul on ka äikeseoht. Puhub loode- ja läänetuul 2-7, iiliti 11, rannikul 7-13, iiliti 18 m/s. Sajupilvede all võib ka tugevamaid tuulepuhanguid esineda. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, rannikul kuni 12 ning maapinnal paiguti juba ka 0 kraadi.

Hommik tuleb vahelduva pilvisusega. Sajab hoovihma ning läänerannikul on äikeseoht. Tuul puhub loodest ja läänest 2-7, iiliti 11, rannikul 7-13, iiliti 18 m/s. Sajupilvede all võivad tuuleiilid ka tugevamad olla. Õhusooja on 5 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Läänerannikul võib ka äikest olla. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, iiliti 12, rannikul 6-12, iiliti 17 m/s. Kuid sajupilvede all võib ikka ka tugevamaid puhanguid esineda. Sooja on oodata 9 kuni 13 kraadi.

Neljapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ning mõnel pool rabistab kergelt vihma. Öösel on sooja keskmiselt 3 kraadi, kuid mõnel pool langeb isegi kraad miinuspoolele. Päeval on sooja keskmiselt 14 kraadi. Reedest alates on pilvisus vähene ja vahelduv, pühapäeval isegi pigem selge. Vihmadele saame seega mõneks päevaks pausi ning tuulgi võtab tuure maha. Sooja on nädala teises pooles 13 kuni 17, pühapäeval kuni 18 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

