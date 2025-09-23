Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

President Volodõmõr Zelenski kohtus 23. septembril New Yorgis toimunud ÜRO Peaassamblee 80. istungjärgu raames USA presidendi Donald Trumpiga. Ameerika riigijuht kiitis Ukrainat ja väljendas hämmingut, et riik on suutnud nii kaua Venemaa vastu võidelda. Pärast kohtumist sõnas Trump oma sotsiaalmeedia platvormil, et arvestades Venemaa täbarat seisu, võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kohtusid neljandat korda alates Trumpi ametisse naasmisest.

"Meil on suur austus Ukraina võitluse vastu. See on päris hämmastav," ütles Trump ajakirjanikele.

"Venemaa ei paista eriti silma. Kolm ja pool aastat on kestnud väga raske võitlus ja paistab, et see ei lõpe veel pikka aega," lisas USA president.

Ukraina president rääkis lahinguväljal toimunud arengutest, öeldes, et Ukraina väed on viimastel nädalatel edasi liikunud umbes 360 kilomeetrit ja tekitanud Venemaa vägedele kaotusi.

"Tänu meie sõduritele on meil see võimalus ja me jätkame, kuni Venemaa selle sõja lõpetab," ütles Zelenski.

Ta kutsus üles suuremale rahvusvahelisele survele, lisades Venemaale on vaja kehtestada tugevamaid sanktsioone.

Samal ajal vältis USA president taas küsimusi selle kohta, kas ta usub, et Vene režiimi juht Vladimir Putin on hoolimata hiljutistest eskalatsioonidest valmis rahu sõlmima.

"Annan teile teada umbes kuu aja pärast, sobib?" ütles Trump vastuseks küsimusele, kas ta endiselt usaldab Putinit, kellega ta kohtus augustis Alaskal tippkohtumisel.

Trump on avaldanud survet ka Euroopa liitlastele, et nad lõpetaksid Venemaa nafta ostmise, väites, et jätkuvad ostud aitavad Venemaal oma sõda jätkata. Ungari on jäänud Venemaa nafta peamiseks importijaks vaatamata korduvatele üleskutsetele lõpetada agressorriigilt nafta ostmine.

Trump ütles, et ta võib sellel teemal rääkida Ungari peaministri Viktor Orbániga.

"Ta on minu sõber. Ma pole temaga rääkinud, aga mul on tunne, et kui ma seda teeksin, võiks ta selle (nafta importimise - toim) lõpetada. Ja ma arvan, et ma teen seda," sõnas Trump.

Ukraina president saabus New Yorki koos esileedi Olena Zelenskaga 22. septembri hilisõhtul ning kohtus juba USA eriesindaja Keith Kelloggi ja teiste ametnikega ning peaks peatselt pidama läbirääkimisi juhtidega üle kogu maailma.

Trump: NATO riigid peaksid õhuruumi rikkuvad Vene lennukid alla laskma

USA president Donald Trump ütles teisipäeval ÜRO peaassamblee kõrvalt Ukraina liidri Volodõmõr Zelenskiga kohtudes, et NATO riigid peaksid nende õhuruumi rikkuvad Vene lennukid alla tulistama.

"Jah," ütles Trump vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas tema arvates peaksid NATO riigid Vene lennukid alla tulistama, kui need nende õhuruumi sisenevad.

Trump kommenteeris olukorda pärast mitmeid hiljutisi Vene hävitajate ja droonide sisenemisi alliansi riikide õhuruumi.

Pinged Venemaa ja Euroopa vahel Ukraina pärast on hiljutiste õhurikkumiste tõttu kasvanud.

NATO saatis õhku hävitajad pärast seda, kui kolm Vene hävitajat MiG-31 rikkus reedel ligi 12 minuti vältel Eesti õhuruumi, mistõttu nõudis Eesti ÜRO julgeolekunõukogu koosoleku kokkukutsumist ja kõnelusi NATO liitlastega.

Poola teatas selle kuu alguses, et mitu Vene drooni sisenes rünnaku ajal Ukrainale nende õhuruumi.

Trump on varem öelnud, et Poola intsident võis olla eksitus, kuid tema viimane kommentaar märgib tema seisukoha olulist karmistumist.

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

President Trump sõnas oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social, et Ukraina on praegu heas seisus ning riigil on võimalus saada tagasi Venemaa poolt okupeeritud alad.

"Ma arvan, et Ukraina on Euroopa Liidu toel positsioonil, kus ta suudab võidelda ja kogu Ukraina algsel kujul tagasi VÕITA. Aja, kannatlikkuse ja Euroopa ning eriti NATO rahalise toetusega on algsed piirid, kust see sõda alguse sai, täiesti võimalik valik. Miks mitte? Venemaa on kolm ja pool aastat sihitult võidelnud sõjas, mille võitmiseks oleks pidanud tõelisel sõjalisel jõul kuluma vähem kui nädal. See ei erista Venemaad teistest," sõnas Trump oma postituses.

Ta lisas, et kui Venemaa elanikud peaksid teadma saama, mis sõjarindel tegelikult toimub ning kui halvasti Venemaa majandusel läheb, siis on Ukraina võit reaalne.

"Putin ja Venemaa on suurtes majandusraskustes ja praegu on Ukraina aeg tegutseda. Igal juhul soovin mõlemale riigile head. Me jätkame NATO relvade tarnimist, et NATO saaks nendega teha, mida tahab. Edu kõigile!" lõpetas Trump.