Hvostov: Palestiinat panevad tunnustama läänes kasvavad moslemikogukonnad

Lääneriikides suuresti kasvanud moslemikogukonnad olid suureks mõjutajaks sel nädalal toimunud Palestiina riigi tunnustamisele, leidis "Vikerhommikus" ajaloolane ja ajakirjanik Andrei Hvostov. Samas sõja lõppu see tema sõnul lähemale ei too.

"Sellel, et sellised riigid nagu Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Austraalia tunnustavad Palestiina riiki, võib olla üldse mingi sisepoliitiline põhjus, kuna nendes riikides on viimase 30 kuni 40 aasta jooksul islami päritoluga kodanike hulk niivõrd suurenenud, et sealsed erakonnad ja võimueliit ei saa seda enam ignoreerida," ütles Hvostov.

"Kui nad vajavad võimule pääsemiseks moslemi päritoluga kodanikkonna toetust, siis nad lihtsalt peavad võtma Iisraeli suhtes range hoiaku ja toetama Palestiina riiki," lisas ta.

Teise põhjusena võib Hvostovi sõnul välja tuua teatud demokraatliku maailma südametunnistuse piinu. "Et kui me nüüd tunnistame palju kannatanud Palestiina rahva õigust omariiklusele, siis äkki see kuidagi leevendab või aitab seda sõda lõpetada. Aga paraku sõda lõpetada see ei aita," arutles Hvostov.

Ta osutas veel, et Hamasi sõnul on praegune Palestiina tunnustamise laine tulnud just tänu nende kangelaslikule võitlusele. "Ja kui nemad seda ütlevad ja seda paistab, et araablased kipuvad ka uskuma, siis me ei saa seda ignoreerida ja öelda, et ei, see ei ole mõeldud kellegi terroritegevuse premeerimiseks. Aga paraku sealtpoolt vaadates selline mulje jääb," lausus Hvostov.

Hvostov rääkis, et seda milliseid uusi riike tunnustada, aitab defineerida Montevideo konventsioon, millel on selleks neli kriteeriumit.

"Esimene neist punktidest on, et peab olema kindel rahvas. Teine punkt on see, et peavad olema mingisugusedki määratletud piirid. Kolmandaks peaks olema mingi valitsus. Ja neljandana peab olema mingi võime luua teiste riikidega diplomaatilisi suhteid. Nendest neljast punktist Palestiina riigi puhul on täidetud ainult esimene," rääkis Hvostov.

Kui Iisrael okupeeriks vastusena lääneriikide tunnustamislainele täielikult näiteks Jordani jõe läänekalda, siis võib Iisrael Hvostovi sõnul lõplikult tülli minna ka Pärsia lahe äärsete rikaste ja mõjukate araabiriikidega.

Viimase nädala jooksul teatasid Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada, Austraalia, Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra ja Monaco, et tunnustavad Palestiina riiki.