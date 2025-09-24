X!

Berliin: Euroopa peab suureks kasvama

Välismaa
Välismaa

Euroopa peab täiskasvanuks saama ja suurendama oma abi Ukrainale, ütles Saksamaa välisminister Johann Wadephul pärast seda, kui USA president Donald Trump oli öelnud, et Kiiev võiks kogu Venemaa vallutatud territoorium tagasi võtta.

Wadephul ütles kolmapäeval Saksamaa raadiojaamale Deutschlandfunk antud intervjuus, et Trump on mõistnud, et tema enda pingutused ei ole suutnud veenda Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit Ukraina sõda lõpetama.

Saksa välisministri sõnul on eurooplased korduvalt öelnud, et peavad suureks kasvama. "Me peame saama suveräänsemaks," märkis Wadephul.

"Ja seepärast peame vaatama, mida me ise suudame saavutada. Me suudame saavutada palju rohkem; mitte kõik Euroopa riigid pole täitnud seda, mida nad Ukrainale lubasid. Me peame vaatama, millised muud rahalised ja sõjalised võimalused meil on," rääkis Saksa välisminister.

Trump kirjutas teisipäeval oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social, et Ukraina on praegu heas seisus ning riigil on võimalus võtta tagasi Venemaa poolt okupeeritud alad.

"Ma arvan, et Ukraina on Euroopa Liidu toel positsioonil, kus ta suudab võidelda ja kogu Ukraina algsel kujul tagasi VÕITA. Aja, kannatlikkuse ja Euroopa ning eriti NATO rahalise toetusega on algsed piirid, kust see sõda alguse sai, täiesti võimalik valik. Miks mitte? Venemaa on kolm ja pool aastat sihitult võidelnud sõjas, mille võitmiseks oleks pidanud tõelisel sõjalisel jõul kuluma vähem kui nädal. See ei erista Venemaad teistest," sõnas USA president oma postituses.

Trumpi märkused tähistasid järsku ja suurt retoorilist muutust USA juhi jaoks, kes oli varem Ukrainat survestanud sõja lõpetamiseks territooriumi loovutama ja oli eelmisel kuul Putinit auavaldustega Alaskal vastu võtnud.

Seni pole siiski selge, kas Trump toetab oma sõnu ka USA poliitika muutusega või jääb kohustuse rahuldada Ukraina vajadusi rohkemate relvade ja rahastamise järele ainult Euroopa kanda, kuna Washingtoni roll taandub, märkis uudisteagentuur Reuters.

Trumpi kommentaarid olid head Ukrainale ja head Euroopale, ütles Wadephul, kuna USA president peab tõepoolest tunnistama, et tema märkimisväärsed pingutused Putiniga on seni olnud ebaõnnestunud. Ta hoiatas aga, et Euroopa julgeolekualaste jõupingutuste suurendamine ei ole lihtne.

Kaks Reutersiga rääkinud anonüümsust palunud ametnikku hoiatasid samuti, et Trump võib anda märku, et nüüd võib Ukraina abistamise ülesanne jääda ainult Euroopale.

"Ta näib hüvasti jätvat, eks? Aga see võib homme muutuda. Igal juhul: kaardid on meie jaoks selged. Me teame, mida me peaksime tegema," ütles ühe Lääne-Euroopa riigi ametnik. Üks Ida-Euroopa kõrge diplomaat ütles, et Trumpi Ukraina-teemaliste kommentaaride eesmärk oli viidata seisukoha muutumisele ja näidata, et ta hakkab eemalduma, saates sõnumi, et see on Euroopa küsimus.

Samas tõdes Reuters, et Euroopa on juba võtmas suuremat rolli.

USA on pikka aega olnud üksinda võttes Ukraina suurim toetaja ja relvatarnija, kuid pärast ametisseastumist on Trump nõudnud, et Euroopa võtaks enda kanda palju suurema osa. Mingil määral on see juba ka juhtunud.

NATO Euroopa liikmed on suurendanud oma kaitsekulutusi ja varustanud Ukrainat ka õhutõrjega uue toetusskeemi alusel, mille alusel tarnitakse Ukrainale USA relvi NATO riikide raha eest.

Euroopa kaitsetööstuse aktsiad olid kolmapäeval pärast Trumpi märkusi pan-Euroopa STOXX 600 indeksis suurimad hommikused tõusjad.
Lennundus- ja kaitsetööstuse ettevõtete indeks SXPARO tõusis pärast kella seitset GMT järgi 0,8 protsenti, olles rekordilise kõrgeima taseme lähedal ja edestades STOXX 60 indeksit, mis langes 0,45 protsenti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:25

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

14:25

Eelarvenõukogu: valitsuse poliitika toob Eestile kallima laenuraha

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

14:21

TAI teadur: pohmeluses spordientusiast riskib vedelikupuuduse ja vigastustega

14:18

Mirjam Mõttus: valijad ootavad stabiilsust

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

13:49

Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

13:29

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jonatan Vseviov

13:21

Uuring: sõnaohtram vabandus mõjub siiramalt

13:17

Berliin: Euroopa peab suureks kasvama

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

10:41

Zelenski kiitis oma kõnelusi Trumpiga Uuendatud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

ilmateade

loe: sport

14:25

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

13:49

Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

13:11

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

12:44

Poolak ja Timmusk pälvisid MM-il 18. koha

loe: kultuur

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

loe: eeter

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:12

"Terevisioonis" valmis toitev ja tervislik Uganda populaarne tänavatoit

10:24

Kosmosefännist fotokunstnik: minu unistus on käia Kuul

Raadiouudised

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

09:20

Raadiouudised (24.09.2025 09:00:00)

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

23.09

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo